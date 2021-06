Chiều 9-6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) xác nhận ca nhiễm COVID-19 làm việc tại Công ty Pouyen Việt Nam (phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.HCM). Trường hợp này đã được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm vào tối 8-6 do tiếp xúc gần với người chồng cũng bị nhiễm COVID-19. Trường hợp này cư trú tại hẻm 1E, đường số 6 khu dân cư Nam Long, phường An Lạc, quận Bình Tân. Theo HCDC, sau khi lấy xong mẫu xét nghiệm, tất cả người lao động chung tầng lầu với trường hợp nhiễm COVID-19 sẽ phải cách ly tại nhà. Do công ty đã thực hiện các tiêu chuẩn an toàn trong phòng chống dịch, trường hợp nhiễm chỉ tiếp xúc trong khu vực làm việc của mình nên không ảnh hướng đến các khu vực khác. Nơi cư trú của trường hợp nhiễm COVID-19 cũng đã được phong tỏa.