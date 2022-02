Tại Bình Dương có hai công ty được Bộ Y tế cấp phép sản xuất thuốc Molnupiravir điều trị COVID-19 là Công ty cổ phần dược phẩm Boston Việt Nam (đường số 8, KCN VSIP I, TP. Thuận An) và Công ty Công ty TNHH Liên doanh Stellapharm (đường Đại lộ tự do, KCN VSIP I, TP Thuận An), công ty này cũng là doanh nghiệp sản xuất thuốc Molnupiravir đầu tiên trên cả nước.



Thuốc điều trị COVID-19 được sản xuất trên dây chuyền được kiểm soát nghiêm ngặt. Ảnh: LA

Theo ghi nhận, dây chuyển sản xuất thuốc và các công nhân của hai công ty đang làm việc hết sức khẩn trương để cung cấp cho thị trường phục vụ bệnh nhân COVID-19.

Đại diện công ty cổ phần dược phẩm Boston Việt Nam cho biết, thuốc Molnupiravir do công ty sản xuất được đóng gói thành hai loại, bao gồm loại 20 viên 400mg hoặc 40 viên 200mg.

Tuy nhiên, thời điểm này công ty chỉ sản xuất loại 400mg và hiện đã có hơn 10.000 nhà thuốc trên toàn quốc có hợp đồng đặt mua thuốc kháng virus do công ty sản xuất để cung ứng tận tay cho người dân, với giá bán dự kiến dưới 300.000 đồng/hộp.







Hai công ty tin rằng năng lực sản xuất của mình sẽ đáp ứng đủ nhu cầu của người dân. Ảnh: LA

Để đáp ứng đủ thuốc cho thị trường, Công ty Cổ phần Dược phẩm Boston Việt Nam đã chuẩn bị máy móc, cũng như công nhân phục vụ sản xuất, ước tính mỗi ngày cho ra từ 1 triệu đến 1,5 triệu viên thuốc Molnupiravir.

Còn phía Công ty TNHH Liên doanh Stellapharm cho biết thuốc Molnupiravir do công ty sản xuất chưa bán ra thị trường mà chỉ cung cấp cho chương trình điều trị có kiểm soát ở cộng đồng cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở các tỉnh thành phố.

Trong đó, cung ứng cho Bình Dương là 20.000 liều điều trị, cung ứng 400.000 viên theo yêu cầu của Bộ Y tế.



Thuốc được kiểm soát chặt chẽ trước khi xuất xưởng. Ảnh: LA

Ngoài ra, công ty này còn cho biết trang thiết bị nhà máy đủ cho hoạt động sản xuất với sản lượng lớn 3 tỷ viên/năm nên nếu nhu cầu tăng cao vẫn có thể đáp ứng.

Dây chuyền đóng gói tự động, được kiểm soát nghiêm ngặt và chặt chẽ trước khi xuất xưởng.