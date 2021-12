Sáng 30-12, Quỹ học bổng Vừ A Dính, CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" phối hợp với Thành đoàn TP.HCM tổ chức chương trình “Vòng tay nhân ái” nhằm hỗ trợ học bổng cho 130 em mồ côi vì đại dịch COVID-19 ở 17 tỉnh, thành phố phía Nam.

Đây là những địa phương bị tổn thất nặng nề của đợt dịch lần thứ tư này. Trong đó, có 48 em sinh sống ở 12 quận, huyện và TP Thủ Đức (TP.HCM). 82 suất học bổng còn lại sẽ đuợc gởi cho học sinh tại các tỉnh: Tiền giang (23 em), Đắk Lắk (1 em), Bình Dương (5 em), Đồng Nai (5 em), Tây Ninh: 03 em, Bà Rịa - Vũng Tàu (4 em), Long An (8 em), Bến Tre (4 em), Vĩnh Long (6 em), TP Cần Thơ (3 em), Đồng Tháp (4 em), Trà Vinh (3 em), Sóc Trăng (3 em), Bạc Liêu (3 em), Kiên Giang (3 em), An Giang (3 em).



Dịch COVID-19 đã cướp đi những người thân yêu của các em. Ảnh: Hoàng Lan

Chương trình được thực hiện với sự tham gia của 2 nhà tài trợ. Trong đó, ông Lê Đình Trọng - Tổng Giám đốc Tổ hợp Truyền thông CTV-VTV Cap nhận hỗ trợ 30 em học sinh tiểu học và ông Nguyễn Đăng Mạnh (chủ một doanh nghiệp ở TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) hỗ trợ, chia sẻ với 100 em học sinh không may mồ côi do đại dịch. Mỗi em học sinh sẽ được hỗ trợ 6 triệu/một năm học và duy trì trong suốt 6 năm.

Năm học 2021-2022 , tổng chi phí hỗ trợ học bổng sẽ là 780 triệu đồng. Quỹ học bổng Vừ A Dính sẽ phối hợp với Thành Đoàn, Tỉnh đoàn Thanh niên trao học bổng, hỗ trợ, theo dõi, động viên việc học tập cũng như chia sẻ khó khăn với các em trong cuộc sống.



Ông Nguyễn Đăng Mạnh cùng bà Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính trao học bổng cho các em. Ảnh: Hoàng Lan

Ông Nguyễn Đăng Mạnh chia sẻ do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thời gian qua, công ty của anh cũng như các doanh nghiệp khác phải nỗ lực rất nhiều để duy trì, phát triển các hoạt động nhưng đồng thời cũng không quên dành sự sẻ chia với cộng đồng.

“Mong rằng phần học bổng khiêm tốn sẽ giúp cá em trang trải được phần nào chi phí học tập, động viên các em vượt qua hoàn cảnh, phấn đấu vươn lên trong học tập và cuộc sống”, - ông Mạnh bày tỏ.



Đại diện Thành đoàn TP.HCM tiếp nhận học bổng từ bà Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính để trao cho 82 em học sinh ở tỉnh thành khác. Ảnh: Hoàng Lan

Đặc biệt, nối dài vòng tay nhân ái, tại lễ trao học bổng, doanh nhân Jonathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” cho biết sẽ ủng hộ 1 tỷ đồng để tiếp sức các em học sinh mồ côi do dịch COVID-19 vượt qua khó khăn. Đồng thời, doanh nhân Jonathan Hạnh Nguyễn chia sẻ rất xúc động trước hoàn cảnh mất mát của các em.

Doanh nhân Jonathan Hạnh Nguyễn khẳng định sẽ tiếp tục kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ, chăm lo cho các em, để cho cha mẹ các em yên lòng nơi chín suối. Ông cũng mong có quỹ sẽ chăm lo cho các em đến tuổi trưởng thành, “đủ lông đủ cánh” và gửi gắm các em cố gắng chăm chỉ học hành, trở thành công dân gương mẫu, có ích.



Doanh nhân Jonathan Hạnh Nguyễn cho biết sẽ ủng hộ 1 tỷ đồng để tiếp sức các em học sinh mồ côi do dịch COVID-19 vượt qua khó khăn. Ảnh: Hoàng Lan

Phát biểu tại lễ trao học bổng, bà Trương Mỹ Hoa, Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính chân thành cảm ơn dự đồng hành của các nhà tài trợ.

Theo bà Trương Mỹ Hoa, cả nước có khoảng 2.200 trẻ em mồ côi do dịch COVID-19, đây là sự mất mát quá lớn, không gì bù đắp nổi đối với các em. “Trị giá học bổng tuy không lớn nhưng với tình cảm của toàn xã hội, sẽ là nguồn động lực, giúp các em luôn phấn đấu, biết rằng bên cạnh các em là những tấm lòng sẻ chia, đùm bọc, nâng đỡ các em tiếp bước đến tương lai”, - bà Trương Mỹ Hoa nói.



Đại diện hai nhà tài trợ nhận thư cảm ơn của Quỹ học bổng Vừ A Dính, CLB Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu và Thành đoàn TP.HCM. Ảnh: Hoàng Lan

Chờ đón bé Vũ Anh Tài, học lớp 8 trường THCS Võ Thành Trang về, chị Nguyễn Thị The (ngụ quận Tân Phú) không khỏi xót xa, trào nước mắt khi nhắc đến sự ra đi của người chồng. Chị The kể chồng chị là thợ sửa chữa điện, đã tiêm ngừa 2 mũi vaccine, chưa kịp mừng vì đi làm lại sau khi nới lỏng giãn cách thì mắc COVID-19. Với thể trạng thừa cân, chồng chị được đưa vào bệnh viện dã chiến theo dõi. “Lúc mới bị thấy ảnh khỏe lắm, không ngờ bệnh ngày càng nặng và đi luôn, chưa kịp chào từ biệt vợ con. Cứ tưởng sau khi giãn cách, vợ chồng sẽ chí thú làm ăn, ai ngờ...”, - chị The nghẹn ngào kể.



Chị The nghẹn ngào khi nhắc đến người chồng quá cố. Ảnh: Hoàng Lan

Ra về sau khi nhận học bổng, đang líu lo trò chuyện cùng ông ngoại, sắc mặt bé Phạm Huỳnh Yến Nhi, học sinh lớp 2, học trường tiểu học Võ Văn Vân (huyện Bình Chánh) chợt trầm buồn khi nghe ông nói về mẹ. “Mẹ nó mới mất đây thôi, sau cái đợt giãn cách. Sau khi mẹ nó mất, tôi gửi tro cốt lên chùa. Ngày mai là ngày cúng thất của mẹ nó. Nó còn nhỏ chứ hiểu chuyện lắm, thỉnh thoảng cứ chảy nước mắt khi nghe nhắc đến mẹ”, - ông Huỳnh Văn Mau, ông ngoại của Nhi chia sẻ.



Ông bà ngoại giờ là chỗ dựa của Yến Nhi sau khi mất đi người mẹ yêu quý. Ảnh: Hoàng Lan

Theo ông Mau, Nhi cùng mẹ và anh trai nay học lớp 12 sống cùng nhà với ông. Cha của Nhi bỏ đi khi Nhi mới 4 tháng tuổi. Bình thường, mẹ Nhi làm nghề bán cá ở chợ, sức khỏe cũng không được tốt khi mắc huyết áp cao, mỡ trong máu. Vào một chiều cuối tháng 11, sau khi từ chợ về, mẹ Nhi mệt, ho, cả nhà cứ tưởng là chị chỉ bị mắc mưa cảm lạnh thông thường nên mua thuốc ho cho uống. Đến tối, khi lay chị dậy ăn cháo thì chị dường như mất ý thức và mê man nên cả nhà đưa vào Bệnh viện Quận Bình Tân. Khi ở bệnh viện được một ngày thì chị ra đi với chẩn đoán mắc COVID-19.

Sự ra đi đột ngột của mẹ Nhi khiến cả nhà chới với. Bình thường ông Mau làm nghề chạy xe ôm “bữa đực bữa cái”, vợ làm nghề may thú nhồi bông, thu nhập bấp bênh. Ông Mau chia sẻ: “Từ khi mẹ nó mất, chính quyền cũng có hỗ trợ chứ vợ chồng tôi cũng già rồi, khó thể nào lo cho hai đứa, hôm nay cháu tôi được nhận thêm học bổng tôi mừng lắm. Tôi hi vọng hai cháu sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ”.