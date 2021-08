Ngày 22-8, Công an phường Trảng Dài (TP Biên Hòa, Đồng Nai) đã tổ chức trao hơn 4 tấn lương thực, thực phẩm cho sinh viên và công nhân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID- 19 trên địa bàn phường.



Theo đó, hơn 4 tấn lương thực thực phẩm gồm: gạo, chả giò, chả cá, bò viên chiên đã được công an phường phân chia gần 1.000 phần quà để trao đến sinh viên, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.



Hơn 4 tấn lương thực, thực phẩm được mạnh thường quân hỗ trợ cùng công an phường Trảng Dài trao phát cho người dân. Ảnh: VH.

Đối với sinh viên đang ở trọ được mời lên trao quà trực tiếp ngay tại Công an phường; còn những công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, công an phường đã phân bổ về các khu phố và sau đó cùng khu phố trao đến tay công nhân lao động tại các khu nhà trọ, tránh tập trung đông người.

Tổng phần quà hỗ trợ lần này do công an phường vận động Công ty TNHH Giang Minh có trụ sở trên địa bàn phường hỗ trợ.

Trung tá Nguyễn Thị Vân Anh, Trưởng công an phường Trảng Dài, cho biết bên cạnh thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, công an cũng tham gia cùng các lực lượng khác tại địa phương hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn phường.

Từ ngày 16-7, gần như toàn bộ phường Trảng Dài đã bị thiếp lập cách ly y tế (phong tỏa) để phòng chống dịch, đến nay đã 37 ngày và vẫn trong thời gian bị phong tỏa đến hết tháng 8-2021.

Trảng Dài là phường có số dân đông nhất TP Biên Hòa với khoảng 150.000 dân. Đây cũng là phường có đông dân nhập cư và công nhân sinh sống. Do thời gian phong tỏa kéo dài đã khiến cuộc sống của người dân, công nhân lao động ở địa phương này gặp nhiều khó khăn.

Từ tháng 7 đến nay, công an phường đã vận động trao đến công nhân lao động, sinh viên và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường hơn 10 tấn lương thực thực, phẩm.