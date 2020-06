Công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT vào ngày 27-8

Sáng 9-6, tại Trường Đại học Sài Gòn, TP.HCM, Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị tập huấn về thi tốt nghiệp THPT năm 2020 cho các cơ sở GD&ĐT và Cục Nhà trường – Bộ Quốc phòng.

Tại buổi tập huấn, Bộ GD&ĐT đã công bố chi tiết về lịch thi các môn của kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia cũng như hướng dẫn về công tác in sao, vận chuyển đề thi…

Theo dự thảo hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 được Bộ GD&ĐT công bố tại hội nghị, kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia sẽ được tổ chức trong 2 ngày 9 và 10-8.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ tổ chức thi 5 bài thi gồm 3 bài thi bắt buộc (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ) và 2 bài thi tổ hợp.

Lịch thi chi tiết:



Lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Chiều 8-8, thí sinh sẽ đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót và nghe phổ biến Quy chế thi, lịch thi.

Ngày 9-8, buổi sáng thi môn Ngữ văn (120 phút), buổi chiều thi Toán (90 phút).

Sáng 10-8, diễn ra song song hai bài thi tổ hợp KHTN và KHXH. Bài thi KHTN bao gồm các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học (mỗi môn 50 phút); bài thi KHXH gồm các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân (mỗi môn 30 phút).

Năm nay, theo quy chế, thí sinh chỉ được chọn thi một trong 2 bài thi tổ hợp nên đồng thời tổ chức 2 bài thi tổ hợp trong một buổi sáng.

Buổi chiều 10-8, thí sinh sẽ làm bài thi Ngoại ngữ trong thời gian 60 phút.

Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT sẽ phải dự thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Văn, Ngoại ngữ và một bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn.

Đối với hệ giáo dục thường xuyên, thí sinh chỉ dự thi 2 môn Ngữ văn, Toán và một bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn. Thí sinh thuộc hệ giáo dục thường xuyên có thể dự thi bài thi Ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển sinh.

Bộ GD&ĐT yêu cầu Sở GD&ĐT cần phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành địa phương, nhất là Thanh tra tỉnh và Công an tỉnh để thực hiện các chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh và Ban chỉ đạo thí sinh cấp quốc gia, bảo đảm thực hiện đúng Quy chế thi, Hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của Bộ GD&ĐT và hướng dẫn thực hiện công tác phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của Bộ Công an.

Mặt khác, Bộ cũng yêu cầu các đơn vị thống nhất sử dụng các phần mềm trong kỳ thi do Bộ GD&ĐT cung cấp bao gồm phần mềm quản lý kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh năm 2020, phần mềm hỗ trợ chấm thi tự luận (QLT), phần mềm chấm thi trắc nghiệm.

Các đơn vị phải bảo đảm đúng quy định của Quy chế thi về phân công công chức, viên chức, người lao động thực hiện nhiệm vụ sử dụng hệ thống QLT, phần mềm chấm thi trắc nghiệm, sử dụng thiết bị, phần mềm công nghệ thông tin khác phục vụ các khâu tổ chức thi.

Những mốc thời gian quan trọng Từ ngày 15-6 đến hết ngày 30-6: Đăng ký dự thi, nhận phiếu đăng ký dự thi và nhập dữ liệu của thí sinh vào hệ thống QLT. Thông báo công khai những trường hợp thí sinh không đủ điều kiện dự thi được hoàn thành chậm nhất ngày 23-7. In và trả giấy báo dự thi cho thí sinh được hoàn thành chậm nhất ngày 1-8. Các ngày 9 và 10-8 diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT. Tổ chức chấm thi, tổng kết công tác chấm thi, gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ GD&ĐT, hoàn thành đối sánh kết quả thi được hoàn thành chậm nhất ngày 26-8. Ngày 27-8: Công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT. Các trường phổ thông hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp sơ bộ chậm nhất ngày 30-8.