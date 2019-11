Một học sinh mầm non tử vong vì bị kẹt khi chơi cầu trượt

“Đây là một vụ việc đáng tiếc, mấy chục năm nay trên địa bàn xã mới xảy ra một sự việc như vậy. Hiện cơ quan chức năng đang vào cuộc làm rõ” – vị lãnh đạo UBND xã Phù Lỗ (Sóc Sơn) nói.



Trước đó vào sáng 25-11 tại trường mầm non Phù Lỗ, bé trai Đ.T, học sinh lớp mẫu giáo 3 tuổi chơi cầu trượt trong khuôn viên nhà trường thì bị mắc kẹt nhưng không ai phát hiện ra.



Trường mầm non Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn.

Đến khi một cô giáo phát hiện ra thì bé đã rất yếu. Sau đó bé được đưa vào cấp cứu tại phòng y tế của trường và lần lượt chuyển qua các bệnh viện Bắc Thăng Long, bệnh viện Nhi để cứu chữa, tuy nhiên cháu bé không qua khỏi. Đến ngày 26-11 gia đình đã tổ chức an táng cho bé.



Được biết, Trường mầm non xã Phủ Lỗ được thành lập năm 1980 là trường mầm non nông thôn, chuyển sang trường mầm non công lập năm 2008. Trường có hai cơ sở ở xóm Đồng và xóm Thượng với tổng diện tích lên đến hơn 10 nghìn m3 với 24 phòng học, khu bếp ăn, văn phòng, sân chơi. Hiện trường có khoảng 80 cán bộ, giáo viên, nhân viên…