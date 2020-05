Thay đổi tuyển sinh nhóm ngành sức khỏe, sư phạm

Điểm học bạ từ 8 mới được xét tuyển hệ ĐH y khoa, sư phạm Theo quy chế tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2020, đối với những trường sử dụng phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, Bộ GD&ĐT sẽ quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên và sức khỏe. Đối với phương thức tuyển sinh khác, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào được quy định như sau: Đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên: - Xét tuyển trình độ ĐH theo tổ hợp các môn học ở THPT: Học sinh đã tốt nghiệp THPT phải có học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8 trở lên. Riêng các ngành giáo dục thể chất và huấn luyện thể thao, người dự tuyển phải có học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên. Các ngành sư phạm âm nhạc, sư phạm mỹ thuật, người dự tuyển phải có học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên; nếu thí sinh có điểm thi năng khiếu do trường tổ chức đạt loại xuất sắc (từ 9 trở lên theo thang điểm 10) thì có thể tuyển sinh trường hợp học sinh đạt các điều kiện quy định tại Điều 5 quy chế này. - Xét tuyển trình độ CĐ ngành giáo dục mầm non dựa trên tổ hợp các môn học ở THPT, người dự tuyển phải có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên. - Đối với thi tuyển trình độ ĐH: Học sinh đã tốt nghiệp THPT phải có học lực lớp 12 xếp loại khá hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên. Riêng các ngành giáo dục thể chất, huấn luyện thể thao, sư phạm âm nhạc, sư phạm mỹ thuật, học sinh chỉ cần đạt các điều kiện dự tuyển ĐH theo quy chế của Bộ GD&ĐT sẽ được thi tuyển. - Thi tuyển trình độ CĐ ngành giáo dục mầm non: Người dự tuyển phải có học lực lớp 12 xếp loại trung bình trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 5,5 trở lên. Nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề: - Đối với các ngành y khoa, y học cổ truyền, răng - hàm - mặt, dược học: Nếu xét tuyển theo tổ hợp môn ở THPT, thí sinh tốt nghiệp THPT phải có học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8 trở lên. Còn nếu tổ chức thi tuyển, thí sinh tốt nghiệp THPT phải có học lực lớp 12 xếp loại khá hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên. Đối với các ngành điều dưỡng, y học dự phòng, hộ sinh, kỹ thuật phục hình răng, kỹ thuật xét nghiệm y học, kỹ thuật hình ảnh y học, kỹ thuật phục hồi chức năng: Nếu xét tuyển, thí sinh tốt nghiệp THPT phải có học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên. Nếu tổ chức thi tuyển, thí sinh tốt nghiệp THPT phải có học lực lớp 12 xếp loại từ trung bình trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 5,5 trở lên.