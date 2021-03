TP.HCM tăng mức thưởng 20 lần cho học sinh đoạt giải quốc tế

Sáng 23-3, HĐND TP.HCM khoá IX đã tổ chức kỳ họp thứ 24 (kỳ họp chuyên đề).

Tại đây, đại biểu HĐND TP đã thông qua dự thảo nghị quyết quy định một số chính sách khuyến khích giáo viên, học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi cấp TP, quốc gia, khu vực, quốc tế và giáo viên có thành tích đào tạo, bồi dưỡng các học sinh, học viên đoạt các giải trên địa bàn TP.



Toàn cảnh kỳ họp thứ 24 của HĐND TP.HCM. Ảnh: LÊ THOA

Theo đó, HĐND TP thống nhất mức tiền chi khuyến khích học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi Olympic quốc tế các môn học, thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế được hưởng theo mức tăng lên 20 lần so với mức quy định tại quyết định 162.

Cụ thể, thưởng 200 triệu đồng với huy chương vàng; 160 triệu đồng với huy chương bạc; 120 triệu đồng với huy chương đồng; 50 triệu đồng đối với giải khuyến khích.

Học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi Olympic khu vực các môn học được hưởng theo mức tăng lên 15 lần so với mức quy định tại quyết định 162.

Cụ thể, thưởng 120 triệu đồng với huy chương vàng; 90 triệu đồng với huy chương bạc; 75 triệu đồng với huy chương đồng; 30 triệu đồng đối với giải khuyến khích, giải chuyên đề.

Còn đối với học sinh, học viên đoạt các giải quốc gia, TP được hưởng theo mức tăng lên 10 lần so với mức quy định tại quyết định 162.

Cụ thể, thưởng 50 triệu đồng với giải nhất; 40 triệu đồng với giải nhì; 30 triệu đồng với giải ba; 20 triệu đồng đối với các giải khuyến khích, giải chuyên đề.

Đồng thời, học sinh, học viên cấp tiểu học đoạt giải nhất trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp TP được thưởng 5 triệu đồng, cấp trung học cơ sở được thưởng 10 triệu đồng và cấp trung học phổ thông được thưởng 12 triệu đồng.

Cũng theo dự thảo nghị quyết, mức thưởng đối với các giáo viên đoạt giải các kỳ thi Olympic quốc tế, khu vực và cấp quốc gia, TP cũng tương tự như trên.

Giáo viên trực tiếp đào tạo, bồi dưỡng học sinh, học viên đoạt giải được hưởng 70% mức thưởng của học sinh, học viên. Tập thể các giáo viên cùng tham gia đào tạo, bồi dưỡng học sinh, học viên đoạt giải được hưởng 30% mức chi của giáo viên trực tiếp đào tạo.

Theo tờ trình của UBND TP, dự kiến, kinh phí chi khuyến khích học sinh, học viên đoạt giải các kỳ thi, giáo viên đoạt giải các kỳ thi và giáo viên có thành tích đào tạo, bồi dưỡng học sinh đoạt giải trong các kỳ thi khoảng hơn 19,3 tỉ đồng.