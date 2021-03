TP.HCM tiếp tục hỗ trợ giáo viên mầm non mới ra trường

Sáng 23-3, tại kỳ họp thứ 24 HĐND TP.HCM khóa IX, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan đã trình tờ trình về sửa đổi, bổ sung điểm c Khoản 4.2 Điều 2 Nghị quyết 01 ngày 14-6-2014 của HĐND TP về hỗ trợ giáo dục mầm non. Các đại biểu HĐND TP đã đồng ý thông qua tờ trình này.



Các đại biểu HĐND TP.HCM thông qua tờ trình. Ảnh: LÊ THOA

Theo đó, HĐND TP thống nhất tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện chế độ hỗ trợ đối với giáo viên mầm non mới ra trường được tuyển dụng mới về công tác tại các trường mầm non công lập từ năm học 2020-2021 đến hết năm học 2024-2025.

Cụ thể, năm đầu được tuyển dụng sẽ hỗ trợ 100% lương cơ sở/người/tháng. Đến năm thứ hai là mức 70% và năm thứ ba giảm còn 50%. Từ năm thứ tư, thực hiện chế độ tiền lương cho giáo viên theo quy định hiện hành.

Trước đó, trình bày tờ trình này, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan cho biết Nghị quyết 01 trong thời gian qua đã tạo điều kiện thuận lợi và tác động mạnh mẽ đến các ngành, các cấp, phối hợp chăm lo giáo dục phát triển toàn diện cho trẻ mầm non.

Sau đó, HĐND TP tiếp tục đồng ý cho thực hiện chế độ hỗ trợ thêm 3 năm đối với giáo viên mầm non mới ra trường được tuyển dụng, bắt đầu từ năm học 2017-2018 đến năm học 2019-2020 tại Nghị quyết 113/2016. Từ đó, đã giúp các giáo viên mầm non mới ra trường yên tâm công tác, trụ vững với nghề.

Tuy nhiên, từ năm học 2020-2021, việc hỗ trợ giáo viên mới ra trường được tuyển dụng không còn hiệu lực nên đã ảnh hưởng nhiều đến đời sống vật chất và tinh thần của đội ngũ giáo viên mầm non mới ra trường trong thời điểm hiện nay.

Giáo viên mầm non mới ra trường là đối tượng có thu nhập thấp, công việc nặng nhọc, chăm sóc trẻ từ sáng đến chiều tối nên không có điều kiện cải thiện thu nhập. Do đó, nhiều giáo viên mầm non mới ra trường khó trụ với nghề, khiến ngành học mầm non khó đảm bảo đủ số giáo viên.

Theo ông Hoan, mức lương gần 3 triệu đồng/tháng là thấp hơn cả mức lương tối thiểu vùng nhưng giáo viên mầm non có công việc đặc thù nặng nhọc, số lượng trẻ/lớp rất đông. Suốt từ sáng đến chiều tối với việc tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, giáo viên mầm non không có điều kiện để cải thiện thu nhập.

Từ đó, giáo viên mầm non mới ra trường dễ nản, khó trụ vững với nghề, dễ chuyển ngành. Vì thế mà UBND TP kiến nghị kéo dài thời gian thực hiện chế độ hỗ trợ đối với giáo viên mầm non mới ra trường được tuyển dụng.

Theo UBND TP, hiện nay trung bình mỗi năm TP tuyển thêm khoảng 600 giáo viên mới ra trường. Dự kiến tổng kinh phí hỗ trợ cho giáo viên mầm non mới ra trường theo nghị quyết 01 gần 20 tỉ đồng/năm.

Cùng tại kỳ họp, HĐND TP.HCM đã thông qua nghị quyết về sửa đổi khoản 1 và khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND về chính sách thu hút giáo viên mầm non trên địa bàn TP. Hợp đồng giáo viên (hợp đồng dưới 12 tháng) với mức hỗ trợ bằng mức lương tối thiểu vùng 1 do Chính phủ công bố trong 9 tháng/năm. Hợp đồng nhân viên nuôi dưỡng được hỗ trợ bằng 50% mức lương tối thiểu vùng 1 do Chính phủ công bố, còn lại chi từ nguồn xã hội hóa trong 9 tháng/năm. Theo UBND TP, hiện nay TP còn thiếu 871 giáo viên mầm non (hợp đồng) và cần hợp đồng thêm 3.500 nhân viên nuôi dưỡng. Tổng kinh phí thực hiện hỗ trợ dự kiến khoảng trên 11 tỉ đồng/ năm.