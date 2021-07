Chiều 30-7, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế chuẩn bị đón công dân từ TP.HCM về quê tránh dịch COVID-19. Ảnh: NGUYỄN DO



13 giờ 30 phút ngày 30-7, đoàn tàu SE38 chở 368 công dân Thừa Thiên – Huế đã đến Ga Huế, TP Huế. Ảnh: NGUYỄN DO



Người dân xuống tàu theo hướng dẫn của lực lượng chức năng. Ảnh: NGUYỄN DO



Khi xuống tàu mọi người được phun khử khuẩn. Ảnh: NGUYỄN DO



Đây là những công dân thuộc diện ưu tiên trở về quê tránh dịch trong đợt 2 do tỉnh Thừa Thiên – Huế tổ chức, họ là người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, người bị ảnh hưởng nặng do dịch bệnh. Ảnh: NGUYỄN DO



Sau khi xuống Ga Huế, các công dân này đã được xe vận chuyển đến khu cách ly tập trung theo quy định. Ảnh: NGUYỄN DO



Trước đó, tỉnh Thừa Thiên – Huế đã tổ chức đợt 1 đón 239 người về bằng đường hàng không vào ngày 26-7. Dự kiến ngày 1-8 tỉnh sẽ đón đợt 3 với khoảng 250 công dân về quê bằng chuyến bay dịch vụ, sau đó đưa họ đến cách ly tại 2 khách sạn theo mức phí quy định. Ảnh: NGUYỄN DO



Hôm 29-7, tỉnh Thừa Thiên – Huế đã phát đi thông báo sẽ tạm dừng chương trình đón công dân từ các vùng có dịch trở về quê do các khu cách ly đang quá tải, nguy cơ lây lan dịch bệnh trên diện rộng là hiện hữu. Ảnh: NGUYỄN DO



Cụ thể, tổng quy mô cách ly toàn tỉnh Thừa Thiên Huế đạt hơn 10.000 chỗ, hiện đang cách ly hơn 8.000 người về từ vùng dịch và dự kiến trong vài ngày tới sẽ hết công suất mặc dù nhiều trường học đã được trưng dụng làm khu cách ly. Ảnh: NGUYỄN DO