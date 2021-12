Nhân kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2021) và 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, Hội CCB Trường Sa thành phố Hội An và Đà Nẵng đã tổ chức khánh thành mô hình Cột mốc chủ quyền Trường Sa và trao gần 50 huy hiệu Chiến sỹ Trường Sa, kỷ niệm chương “vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo” cho các CCB Trường Sa.



Mô hình cột mốc chủ quyền Trường Sa tại phường Cẩm An, TP Hội An (Quảng Nam).

Mô hình cột mốc Trường Sa được xây dựng tại khu công viên cây xanh của TP Hội An (Quảng Nam). Công trình do Hội CCB phường Cẩm An làm chủ công, xây dựng bằng đá hoa cương, có tổng chiều cao hơn 6 mét. Kinh phí do các hội viên Hội CCB phường Cẩm An và một số mạnh thường quân đóng góp, hỗ trợ với số tiền khoảng trên 130 triệu đồng.

Đặc biệt công trình do CCB Trường Sa - Trương Văn Kính hỗ trợ công sức và đảm nhận trực tiếp xây dựng (ước tính khoảng 50 triệu đồng).



Các CCB tại buổi lễ trao huy hiệu chiến sĩ Trương Sa và kỷ niệm chương vì sự nghiệp biển đảo.

Cùng ngày, tại khuôn viên tư gia nhà ông Trần Văn Xuất, Trưởng ban liên lạc truyền thống bộ đội Trường Sa Đông, với sự có mặt của ông Nguyễn Hữu Trung, Chủ tịch Hội CCB quận Ngũ Hành Sơn (TP. Đà Nẵng) đã tổ chức trao 24 huy hiệu chiến sỹ Trường Sa và 22 Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo” cho các CCB đã có thời gian công tác, làm việc và bảo vệ biển đảo của Tổ quốc.

Đây là niềm động viên, ghi nhận công lao đối với các CCB đã có những năm tháng làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió. Góp phần thiết thực trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc, toàn vẹn chủ quyền biển đảo và thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.