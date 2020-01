Khẩu trang, cồn sát khuẩn tăng giá sốc vẫn cháy hàng

Chiều 30-1, ghi nhận của phóng viên PLO cho thấy nhiều cửa hàng thuốc tại Hà Nội đều trong tình trạng cháy hàng khẩu trang.



"Sáng giờ tôi bán được 20 hộp và mấy túi rời rồi, mỗi hộp 50 chiếc. Khách toàn mua cả hộp. Chiều đến chợ bán buôn thuốc, vật tư y tế Vũ Trọng Phụng lấy thêm về bán mà không còn", nhân viên bán thuốc tại cửa hàng 122 Đào Tấn (quận Ba Đình, Hà Nội) cho biết.



Người dân đổ xô đến các hiệu thuốc tìm mua khẩu trang nhưng cháy hàng, chỉ còn loại khẩu trang đóng gói rời 1 chiếc/1 gói, giá 2.000 đồng. Ảnh: AH

Theo nhân viên bán hàng này, bình thường khách hay mua lẻ, hơn 1.000 đồng/chiếc, cả hộp 40.000 đồng/hộp nhưng kể từ khi có dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona ở Trung Quốc lây lan sang các nước, nhất là khi chiều nay có thông tin ba bệnh nhân Việt Nam dương tính với loại virus này thì mặt hàng này khan hàng, thậm chí giá tăng lên 100.000 đồng/hộp cũng không có mà bán.



Tại Hà Đông, hàng loạt hiệu thuốc cũng trong tình trạng cháy hàng khẩu trang.



Người dân mua ba, bốn hộp khẩu trang y tế một lúc đề phòng trường hợp cháy hàng. Ảnh: NGHĨA NHÂN



Tại hiệu thuốc A.S (Phố Xốm, Hà Đông, Hà Nội), PV ghi nhận giá khẩu trang y tế ba lớp cũng bị đội giá lên 85.000 đồng/hộp/50 chiếc, loại 4 lớp giá 105.000 đồng/hộp/50 chiếc nhưng cũng không đủ hàng mà bán.



"Hàng về bao nhiêu hết bấy nhiêu, nay nhà em bán hết hơn 1.000 hộp, đóng vào các thùng để người ta xuất lên biên giới, chỉ còn lại có mấy hộp. Mấy hôm nữa cao điểm dịch, sợ rằng giá còn lên cao hơn nữa", một nhân viên bán hàng của hiệu thuốc này cho biết.



Trao đổi với PLO, chị Nguyễn Thị Thường (Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ: "Lúc tối sau khi biết thông tin có người Việt Nam bị nhiễm virus Corona, tôi vội chạy ra mấy hiệu thuốc gần nhà để tìm mua khẩu trang phòng bệnh cho gia đình nhưng các hiệu thuốc đều không còn. May là một hiệu thuốc còn khẩu trang rời, loại 2.000 đồng/chiếc nên tôi mua vội về 100 cái dùng dần".



Một mặt hàng cũng được hỏi nhiều và cháy hàng là cồn rửa tay. Nước rửa tay khô ngày thường khoảng 50.000-60.000 đồng/chai to, nay nhiều người hỏi nhưng hết hàng. Một số cửa hàng còn thì bị đội giá lên 150.000 đồng/chai.