Lòng tốt đã ‘thắp’ lại tinh thần nhân văn

Những hành động đẹp về chuyện hỗ trợ người miền Trung Cơn lũ chưa đi qua, bão dữ lại đến đã đẩy biết bao gia đình ở miền Trung vào cảnh khó khăn chồng chất. Cùng với đồng bào cả nước, nhiều tổ chức, cá nhân trong cả nước đã chung sức, chung lòng triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực hướng về miền Trung thân yêu. Trong đó có những hành động nhỏ nhưng hết sức có ý nghĩa về tinh thần tương thân tương ái hướng về miền Trung ruột thịt. Chiều 21-10, bà Trần Thị Cháu (93 tuổi) sống neo đơn ở vùng nông thôn xã Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An ôm thùng mì tôm nhờ chuyển cho người dân vùng lũ. Khi cụ Cháu thấy xe tải chở hàng từ thiện đến các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị để hỗ trợ người dân đang bị lũ lụt, cụ liền ôm thùng mì tôm ra ủng hộ. “Bà có thùng mì ni thôi, nhờ các chú gửi vào cho đồng bào lũ lụt” - cụ Cháu nói.

Cụ bà 93 tuổi ở Nghệ An có nghĩa cử đẹp lay động lòng người. Ảnh: FB Tối 22-10, trong một chuyến ra miền Trung để làm từ thiện, đoàn xe khách chở 43 người đã ghé quán cơm Long Khánh ở khu phố Nông Doanh, phường Xuân Tân, TP Long Khánh, Đồng Nai. Sau khi dùng bữa, những vị khách gọi nhân viên để trả tiền nhưng đã bất ngờ với những gì họ nhận được. Nhân viên của quán cơm nhẹ nhàng nói: “Cô chủ con miễn phí cho các đoàn từ thiện ạ! Cô dặn bất kỳ đoàn nào đi xe treo băng rôn từ thiện đều không lấy tiền ăn uống, tắm rửa, giặt giũ”. Những ngày qua, anh Phạm Văn Minh, giám đốc điều hành công ty vận chuyển, đã thuê xe chạy những chuyến xe 0 đồng để chở hàng cứu trợ. Những người làm từ thiện ở khắp nơi gọi điện thoại cho anh Minh xin xe hỗ trợ, anh Minh sẽ điều phối xe và nhân viên xuống tận nơi gom hàng và chở về Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế… Mới đây, khi một chiếc xe tải chở hàng cứu trợ ra miền Trung làm từ thiện thì bị một ô tô khác ép dừng. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tài xế xe tải thấy chủ nhân chiếc ô tô đến dúi 2 triệu đồng vào tay mình. Người chạy ô tô nói vội: “Đi cứu trợ miền Trung hả em? Anh gửi 2 triệu bồi dưỡng bác tài ăn uống dọc đường. Bình an nghen!”. NGUYỄN HIỀN ghi