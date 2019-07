Mùa hè xanh 2019: 60.000 lượt TN, SV tình nguyện tham gia

Với chủ đề “Chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh TP.HCM tình nguyện vì cộng đồng” và phát huy thành công của 25 mùa chiến dịch trước, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM và Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố tiếp tục phối hợp tổ chức chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh lần thứ 26.



3.000 chiến sĩ đại diện cho hơn 60.000 chiến sĩ tình nguyện tham gia chiến dịch tham gia lễ ra quân.





Năm 2019, chiến dịch Mùa hè xanh sẽ đươc được diễn ra từ ngày 7-7 đến ngày 4-8 ở TP.HCM, 15 tỉnh thuộc khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ, đảo Thổ Chu (tỉnh Kiên Giang) và nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.



Nghi thức trao cờ lệnh xuất quân





Chỉ đạo tại lễ ra quân, ông Nguyễn Hữu Hiệp, Uỷ viên Ban thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy TP.HCM nói:” Với sức trẻ va lòng nhiệt huyết của mình, tôi tin rằng các chiến sẽ Mùa hè xanh 2019 sẽ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện trong tham gia thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, hoạt động vì an sinh xã hội, chung tay xây dựng nông thôn mới , giữ gìn trật tự giao thông và các hoạt động tình nguyện vì trẻ em".

Được biết, chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2019 xác lập 07 chỉ tiêu và dự kiến sẽ xây dựng chín công trình trọng điểm. Cụ thể chín công trình gồm có:



Hoa hậu H’Hen Niê hòa nhịp bài hát truyền thống “Mùa hè xanh” cùng các chiến sĩ tình nguyện.





- Xây dựng 30 “Tuyến hẻm văn minh, sạch đẹp, an toàn”, 05 “Chung cư văn minh, sạch đẹp, an toàn”.

- Xây dựng 10 không gian xanh tại khu dân cư.

- Nâng cấp, bê tông hóa 40 km đường, hẻm nông thôn (trong đó có ít nhất 10 km đường, hẻm tại huyện ngoại thành của Thành phố) và 05 km đường, hẻm trên địa bàn các quận nội thành.

- Xây mới, sửa chữa 10 cây cầu bê tông nông thôn (trong đó có ít nhất 02 cây cầu tại các huyện ngoại thành của Thành phố).

- Cải tạo, khơi thông 07 tuyến kênh, rạch trên địa bàn Thành phố;

- Xây dựng, nâng cấp, trang bị dụng cụ cho 10 sân chơi thiếu nhi tại huyện ngoại thành.

- Xây dựng 06 công trình lọc nước cho người dân.

- Xây mới và sửa chữa 03 nhà vệ sinh cho trường học trên địa bàn thành phố.

- Tiếp tục thực hiện công trình “Phần mềm truy cập thông tin các anh hùng liệt sĩ”, tiếp tục cập nhật cơ sở dữ liệu các bia mộ liệt sĩ tại nghĩa



Á hậu Hoàng Thùy hào hứng hô vang khẩu hiệu “Sẵn sàng”

Đồng thời chiến dịch cũng sẽ tổ chức năm ngày hoạt động trọng điểm. Ngay sau lễ ra quân, ngày hoạt động cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện chung tay xây dựng nếp sống văn minh đô thị, vận động người dân hạn chế rác thải nhựa, không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước” và ra quân Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 132 đã được triển khai song song tại bốn điểm trên địa bàn thành phố.



Đội hình chiến dịch Mùa hè xanh của trường ĐH Y dược TP.HCM







Chiến dịch Mùa hè xanh sẽ đươc được diễn ra từ ngày 4-7 đến ngày 4-8.





Khởi động mùa hè “xanh” tại các dự án của Him Lam (PLO)-Vừa qua, tại các khu căn hộ do Công ty CP Kinh doanh Địa ốc Him Lam quản lý vận hành đã diễn ra chương trình chào mừng Quốc tế Thiếu nhi 1-6 với thông điệp “Anh hùng nhí cứu hành tinh xanh”.