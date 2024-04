Xả hơn 7 triệu m³ nước hồ Dầu Tiếng về sông Vàm Cỏ Đông để đẩy mặn 23/04/2024 21:19

(PLO)- Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Miền Nam quyết định xả hơn 7 triệu m³ nước hồ Dầu Tiếng về sông Vàm Cỏ Đông, tỉnh Long An, để tạo nguồn đẩy mặn, giữ ngọt.

Ngày 23-4, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Long An, Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Miền Nam sẽ tăng cường xả nước từ hồ Dầu Tiếng về sông Vàm Cỏ Đông để tạo nguồn đẩy mặn, giữ ngọt.

Việc này nhằm phục vụ sản xuất trên địa bàn huyện Đức Hòa, Đức Huệ của tỉnh Long An.

Theo đó, nguồn nước sẽ được xả từ hồ Dầu Tiếng với lưu lượng 15 m³/s để tạo nguồn, đẩy mặn, giữ ngọt trên sông Vàm Cỏ Đông (giữ độ mặn không vượt quá 0,2% tại trạm Xuân Khánh, huyện Đức Hòa).

Thời gian xả nước bắt đầu từ ngày 23 đến ngày 28-4, tương ứng với tổng lượng xả hơn 7,1 triệu m³.

Cơ quan chức năng xả hơn 7 triệu m³ nước Hồ Dầu Tiếng về sông Vàm Cỏ Đông để đẩy hạn mặn, giữ ngọt. Ảnh: VT

Theo Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Miền Nam, sau thời gian trên, đơn vị duy trì dòng chảy sau cống điều tiết theo quy định của quy trình vận hành; tùy thuộc tình hình thủy triều, xâm nhập mặn trên sông Vàm Cỏ Đông, sẽ điều chỉnh kế hoạch xả và có thông báo sau.

Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Miền Nam cũng đề nghị Sở NN&PTNT, Trung tâm Quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh Long An tăng cường tổ chức thực hiện lấy nước, tích trữ nước trong nội đồng và sử dụng nước hiệu quả để tận dụng tối đa nguồn nước được bổ sung.

Công ty cũng lưu ý quan tâm việc khuyến cáo người dân đây là nguồn nước bổ sung trong thời gian xâm nhập mặn lên cao, chưa bảo đảm cung cấp ổn định phục vụ xuống giống vụ Hè Thu 2024.

Ông Nguyễn Thanh Truyền, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Long An cho biết, đơn vị đã có văn bản đề nghị Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi miền Nam cân đối nguồn nước hồ Dầu Tiếng, tăng cường xả nước về sông Vàm Cỏ Đông để đẩy mặn, đảm bảo các trạm bơm Lộc Giang A,B (huyện Đức Hòa), Bà Mùi (huyện Đức Huệ) vận hành bơm tưới và các tuyến kênh tạo nguồn chống hạn, phục vụ ổn định sản xuất và dân sinh.

Theo Sở NN&PTNT Long An, do ảnh hưởng của tình hình nắng nóng kéo dài, xâm nhập mặn tăng cao trên địa bàn tỉnh Long An đang diễn ra gay gắt, mực nước trên các sông, kênh, rạch xuống thấp.

Xâm nhập mặn trên hai tuyến sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây đã vào nội địa hơn 100 km tính từ cửa sông Soài Rạp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và sinh hoạt của người dân.

UBND tỉnh Long An đã công bố tình huống thiên tai xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh Long An thuộc rủi ro thiên tai cấp độ 4 vào ngày 17-4.