Xây dựng nhà máy sản xuất thiết bị điện gió 200 triệu USD ở Long An 10/09/2024 14:39

Sáng ngày 10-9, Đồng Tâm Group (DTG) và Tập đoàn CS Wind (CS WIND) tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác cho thuê lại đất đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất thiết bị điện gió quy mô lớn, tổng vốn đầu tư dự kiến lên tới 200 triệu USD.

Đồng Tâm Group sẽ cho CS Wind Việt Nam thuê lại 50ha để sản xuất nhà máy thiết bị điện gió. Ảnh: HD

Sau quá trình tìm hiểu nghiên cứu, CS Wind (Hàn Quốc) đã quyết định hợp tác với DTG để đặt Nhà máy trong Khu Công nghiệp Đông Nam Á Long An thuộc Cụm Dự án Cảng Quốc tế Long An 1.935 hecta (4 Khu gồm: Khu Cảng, Khu Đô thị, Khu dịch vụ công nghiệp bên cạnh Khu Công nghiệp như nêu trên), do Đồng Tâm làm Chủ đầu tư trên địa bàn Huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đồng Tâm group và CS Wind group cho thuê đất để xây dựng nhà máy sản xuất thiết bị điện gió. Ảnh: HD

Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Đồng Tâm Group và các Đơn vị thành viên sẽ cho CS Wind Việt Nam thuê lại 50ha đất công nghiệp, dịch vụ công nghiệp để xây dựng Nhà máy sản xuất, Bãi lắp ráp cho các thiết bị tháp gió ngoài khơi, trên bờ, các sản phẩm điện gió như, cọc đơn, các thiết bị chuyển tiếp, vv…và cung cấp cho thị trường toàn cầu.

Ông Nguyễn Văn Được, Bí thư tỉnh ủy Long An tặng quà lưu niệm cho hai doanh nghiệp tại lễ ký kết. Ảnh: HD

Dự kiến công suất hoạt động của nhà máy lên đến hàng chục ngàn đơn vị mỗi năm, cung ứng thiết bị siêu trường, siêu trọng từ 500 đến 4.000 tấn trên mỗi thiết bị. Đặc biệt, 100% thiết bị và phụ kiện giai đoạn đầu xuất nhập thông qua Cảng Quốc tế Long An, ước tính từ 150.000 đến 200.000 tấn/năm.

Ông Võ Quốc Thắng – Chủ tịch HĐQT Dongtam Group phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: HD

Ông Võ Quốc Thắng – Chủ tịch HĐQT Dongtam Group khẳng định: “Chúng tôi rất phấn khởi khi có một tập đoàn uy tín như CS Wind đầu tư vào Khu công nghiệp Đông Nam Á Long An. Sau khi Nhà máy đi vào hoạt động, những thiết bị được sản xuất ra từ đây sẽ thuận lợi xuất đi các nước trên thế giới thông qua Cảng biển – Cảng Quốc tế Long An".