Xe bị mất trộm, chủ muốn giữ lại biển số, được không?

(PLO)- Số biển số định danh được giữ lại cho chủ xe trong năm năm, quá thời hạn chủ xe chưa đăng ký thì số biển số định danh được chuyển vào kho biển số để đăng ký, cấp cho người khác.

Thông tư 24/2023/TT-BCA (Thông tư 24) đã chính thức có hiệu lực. Theo đó, việc quản lý biển số xe theo phương thức định danh (gọi là biển số định danh) cũng chính thức được thực hiện.

Trước những quy định mới của Thông tư 24, một số bạn đọc đã gửi đến Pháp Luật TP.HCM một số câu hỏi thắc mắc về việc những xe bị mất trộm và có trình báo cơ quan công an thì chủ xe có được giữ lại biển số của xe đã mất hay không?

Xe bị mất trộm có biển số đẹp, chủ xe có được giữ lại?

Anh NH (ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) cho biết cách đây ba năm, anh đi uống cà phê tại một quán trên đường Út Tịch (phường 4, quận Tân Bình) thì bị kẻ trộm lấy mất xe máy. Ngay sau đó anh có trình báo đến cơ quan công an và được tiếp nhận vụ việc. Tuy nhiên, đã ba năm qua, chiếc xe bị mất vẫn chưa được tìm thấy.

“Biển số xe bị mất của tôi được cấp là một biển số đẹp có năm số, với các dãy số dễ nhớ. Lúc trước, khi bấm được số xe đẹp, tôi cảm thấy mình rất may mắn và muốn giữ lại sử dụng. Nay được biết Thông tư 24 có quy định mới là biển số xe sẽ được cấp theo mã định danh của chủ xe. Như vậy, tôi không biết biển số xe của tôi đã bị mất thì giờ tôi có thể lấy lại để sử dụng” - anh H nói.

Tương tự, chị HN (ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) chia sẻ: Năm 2019, chị đậu xe dưới chung cư chị đang ở thì bị kẻ gian bẻ khóa, lấy mất xe máy. Lúc phát hiện bị mất xe, chị đã báo ngay cho công an phường và cung cấp cho công an đoạn clip do camera an ninh ghi lại quá trình trộm lấy cắp xe của chị. Sau đó, công an phường đã chuyển vụ việc lên công an quận để thụ lý vụ án mất trộm. Tuy nhiên, đã hơn bốn năm qua, mọi thông tin về chiếc xe bị mất cắp đều không có.

“Tôi có nghe thông tin hiện nay cả nước đang áp dụng quy định mới tại Thông tư 24 về biển số định danh. Theo đó, những xe đã đăng ký biển năm số trước ngày 15-8 mà chưa làm thủ tục thu hồi thì số biển số đó được xác định là biển số định danh của chủ xe. Nếu như vậy, biển số xe đối với xe bị mất của tôi sẽ tự động chuyển thành biển số định danh. Như vậy, tôi phải chịu trách nhiệm đối với xe bị mất nếu chưa làm thủ tục thu hồi. Vậy đối với xe bị mất, chủ xe có thể làm thủ tục thu hồi biển số xe, đăng ký xe được không?” - chị N thắc mắc.

Chủ xe có thể giữ lại biển số xe bị mất trộm

Liên quan đến việc giữ lại biển số, làm thủ tục thu hồi đối với những xe bị mất trộm, luật sư Lê Văn Hoan, Đoàn Luật sư TP.HCM, phân tích: Theo Điều 23 Thông tư 24, xe bị mất cắp, bị chiếm đoạt không tìm được hoặc xe thải bỏ thì chủ xe đề nghị thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.

Như vậy, đối với những xe bị mất thuộc một trong các trường hợp thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số xe.

Về thủ tục thu hồi đối với xe bị mất, chủ xe kê khai giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe trên cổng dịch vụ công và nộp chứng nhận đăng ký xe cho cơ quan đăng ký xe thông qua dịch vụ bưu chính.

Sau khi tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký xe trả kết quả cấp chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe cho chủ xe trên cổng dịch vụ công.

Trường hợp thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần, chủ xe kê khai giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe trên cổng dịch vụ công; cung cấp mã hồ sơ đăng ký xe trực tuyến và nộp hồ sơ thu hồi theo quy định.

Sau khi tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký xe sẽ cấp chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe, một bản trả cho chủ xe, một bản lưu hồ sơ xe.

Đối với thắc mắc xe bị mất trộm, chủ xe có được cấp và giữ lại không? Một cán bộ tại Đội CSGT - Trật tự một quận ở TP.HCM cho biết sau khi người dân thực hiện thủ tục thu hồi biển số, đăng ký xe thì biển số đó sẽ được lưu trữ vào kho dữ liệu điện tử. Biển số xe đó cũng sẽ được cấp lại khi chủ xe đăng ký cho một xe khác thuộc quyền sở hữu của mình. Sau năm năm, nếu chủ xe không có nhu cầu sử dụng lại, biển số sẽ được thu hồi, lưu vào kho biển số để cấp lại cho người khác.

Như vậy, sau khi làm thủ tục thu hồi trong thời hạn năm năm mà người dân mua lại xe mới, cùng chủng loại thì sẽ được cấp lại biển số cũ để đăng ký cho xe mới.

Trường hợp biển số xe tự động thành biển số định danh Theo quy định tại Điều 3 Thông tư 24/2023 của Bộ Công an, biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe được gọi là biển số định danh. Ngoài ra, theo Điều 39 Thông tư 24/2023, đối với xe đã đăng ký biển năm số trước ngày thông tư này có hiệu lực thi hành mà chưa làm thủ tục thu hồi thì số biển số đó được xác định là biển số định danh của chủ xe. Riêng xe đã đăng ký biển ba hoặc bốn số thì tiếp tục được phép tham gia giao thông, trừ trường hợp chủ xe có nhu cầu cấp sang biển số định danh. Hoặc khi chủ xe thực hiện thủ tục cấp đổi chứng nhận đăng ký xe, cấp đổi biển số xe, cấp lại chứng nhận đăng ký xe, cấp lại biển số xe hoặc đăng ký sang tên, di chuyển xe theo quy định của thông tư này thì thực hiện thu hồi biển ba hoặc bốn số đó và cấp đổi sang biển số định danh theo quy định. Luật sư LÊ VĂN HOAN, Đoàn Luật sư TP.HCM

NGUYỄN HIỀN