Xe điện và xe lai sẽ 'chiếm sóng' tại thị trường Việt Nam?

Trong 7 tháng đầu năm 2023, các dòng xe điện và xe “lai” (Hybrid) cũng đang dần hiện diện nhiều trên các đường phố của Việt Nam. Theo thống kê, có khoảng 15.000 xe điện, xe lai đến tay khách hàng trong thời gian vừa qua.

Doanh số các dòng xe điện và xe lai

Cụ thể, các dòng xe điện của VinFast và mẫu Suzuki Ertiga Hybrid có doanh số là 14.979 xe trong 7 tháng đầu năm 2023.

Theo báo cáo bán hàng của VinFast, VF e34 là mẫu xe có đóng góp lớn nhất cho doanh số chung của VinFast trong tháng 7 với 1.181 xe bán ra. Mẫu xe hạng A - VF 5 Plus cũng bán được 1.000 chiếc, tăng gần gấp đôi so với tháng trước. Riêng mẫu SUV VF 9 cũng tăng trưởng nhẹ so với tháng 6, với 418 xe bán ra.

Lũy kế đến hết tháng 7-2023, đã có 6.253 xe VinFast VF e34 và 4.998 xe VF 8 đến tay khách hàng. Mới bắt đầu được bàn giao từ tháng 3 và tháng 4 năm nay, tuy nhiên hai mẫu xe VF 9 và VF 5 Plus cũng đã đạt được doanh số luỹ kế lần lượt là 1.452 xe VF 9 và 1.977 xe VF 5 Plus.

Tổng cộng, VinFast đã bàn giao 14.680 xe ô tô điện cho khách hàng tại Việt Nam trong 7 tháng đầu năm. Đây là kết quả ấn tượng của VinFast trong bối cảnh thị trường trầm lắng, người dân thắt chặt chi tiêu khiến sức tiêu thụ ô tô sụt giảm mạnh.

Mẫu xe lai, Suzuki Ertiga Hybrid đạt doanh số 55 chiếc, luỹ kế năm 2023 đạt 299 xe.

Riêng mẫu xe Toyota Corolla Cross có hai phiên bản gồm xăng và bản lai, doanh số của hai phiên bản không tách rời nhau nên không rõ doanh số của phiên bản lai là bao nhiêu. Tuy nhiên, tổng doanh số của cả hai bản trong tháng 7 là 1.125 xe, luỹ kế năm 2023 là 7.466 xe.

Mới đây, Huyndai cũng chính thức bán ra thị trường mẫu xe điện IONIQ 5 sau hơn một năm nghiên cứu và đánh giá sản phẩm tại Việt Nam. Mẫu xe có giá từ 1,3 tỉ đồng.

Ngoài ra, một số mẫu xe điện cũng đang bán tại thị trường Việt Nam như: Hongqi E-HS9 2023 tại Việt Nam hiện có mức khởi điểm từ 2,768 tỉ đồng, nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc và bán chính hãng; Audi E-tron có giá bán khởi điểm dao động từ 2,97 tỉ đồng ( đã bao gồm VAT); Mercedes-Benz EQS 2023 có giá bán rơi vào khoảng 4,839 - 5,959 tỉ đồng.

Làm gì để phát triển xe điện?

Dựa trên sự phát triển của các dòng xe điện tại thị trường Việt Nam, nhiều chuyên gia dự đoán trong 7-8 năm tới xe điện sẽ phát triển mạnh hơn.

Anh Nguyễn Xuân Thành, Giám đốc Marketing Bravigo Việt Nam đưa ra giải pháp để phát triển xe điện: Việt Nam nên thí điểm những khu đô thị hoặc địa bàn, thành phố sử dụng xe điện 100%. Thậm chí có thể quy định một số con đường chỉ được xe điện chạy vào.

“Để thay đổi một thói quen của người dân sẽ có những ý kiến trái chiều, nhưng sau một khoảng thời gian thì sẽ hình thành được thói quen này”- anh Thành nói.

Anh Thành đưa ra ví dụ như thực hiện tuyến phố đi bộ ở khu vực quanh Hồ Gươm (Hà Nội), thời điểm đầu cũng gặp nhiều phản ứng của người dân, nhưng đến nay cũng đã tạo được một mô hình thú vị, thu hút du khách và người dân hưởng ứng.

“Các dòng xe điện của các hãng có thể họ muốn đưa vào thị trường Việt Nam nhưng vẫn dè dặt vì cơ sở hạ tầng, trạm sạc. Hiện nay chỉ riêng VinFast đã phủ sóng trạm sạc rất nhiều, đặc biệt là kết hợp tại các cây xăng của Petrolimex. Do đó, nếu có những chính sách về cơ sở hạ tầng, nhiều hãng xe sẽ phát triển xe điện hơn. Khi nhiều mẫu mã thì lúc đó giá cả sẽ cạnh tranh và có những lợi thế dành cho người dân và tạo ra thói quen sử dụng xe điện”- anh Thành nói.

THY NHUNG