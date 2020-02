Doanh số xe Honda bất ngờ sụt giảm mạnh

Cụ thể, trong tháng 1 vừa qua, Honda Việt Nam (HVN) đã bán ra tổng cộng 244.593 xe máy các loại, sụt giảm 11% so với tháng trước và 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Và chỉ được số lượng 1.916 xe ô tô, thấp hơn tới 36% so với tháng trước và 56% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, về xe máy 2 mẫu xe bán chạy nhất của hãng vẫn là Wave Alpha (phân khúc xe số) với 41.510 chiếc (chiếm 17% tổng doanh số tháng) và Honda Vision (phân khúc xe tay ga) là 51.761 chiếc (chiếm 21% tổng doanh số tháng).



Honda Wave Alpha là mẫu xe số bán chạy trong tháng 1 vừa qua.

Riêng về ô tô, mẫu xe bán chạy nhất của tháng lại là mẫu Honda City với lượng xe bán ra đạt doanh số 581 chiếc. Tiếp đến là mẫu Honda CR-V với 549 xe tới tay khách hàng.