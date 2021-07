Quá hạn đăng kiểm có thể bị phạt đến 16 triệu đồng. Theo Nghị định 100/2019, mức phạt cho tài xế và chủ xe giao ô tô cho người khác điều khiển tùy thuộc vào thời gian quá hạn đăng kiểm của ô tô dưới 1 tháng hay từ 1 tháng trở lên có thể xử phạt theo hai mức phạt. Theo điểm c, Khoản 4, Điều 16 của Nghị định, người điều khiển xe có giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường nhưng đã hết hạn sử dụng dưới 1 tháng sẽ bị phạt tiền từ 2-3 triệu đồng. Theo điểm e, khoản 5, điều 16 Nghị định nêu rõ, người điều khiển xe không có giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường hoặc có nhưng đã hết hạn sử dụng trên 01 tháng sẽ bị phạt tiền từ 4-6 triệu đồng. Ngoài ra, đối với chủ xe giao ô tô cho người khác điều khiển, mức phạt quá hạn đăng kiểm dưới 1 tháng từ 4-6 triệu đồng áp dụng với cá nhân và từ 8-12 triệu đồng đối với tổ chức (theo điểm b, khoản 8, điều 30 Nghị định 100/2019). Trường hợp xe không có đăng kiểm hoặc đăng kiểm ô tô quá hạn trên 1 tháng thì mức phạt đối với chủ xe là cá nhân từ 6-8 triệu đồng và mức phạt đối với chủ xe là tổ chức từ 12-16 triệu đồng (theo điểm c, khoản 9, điều 30 Nghị định 100/2019). Trong đó, trường hợp người điều khiển ô tô đồng thời cũng là chủ xe thì mức phạt áp dụng là mức dành cho chủ xe.