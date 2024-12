Chiếc xe có trợ lý ảo biết tuốt từ ẩm thực, du lịch đến …'nấu món gì cho vợ?' 23/12/2024 12:19

(PLO)-Trong phân khúc D-SUV tại Việt Nam, VinFast VF 8 đang tạo nên cơn sốt nhờ những lợi thế vượt trội về công nghệ, an toàn, vận hành, đặc biệt với trợ lý ảo “biết tuốt” từ ẩm thực, du lịch đến… tư vấn đầu tư.

Trợ lý ảo “biết tuốt” từ ẩm thực, du lịch đến… tư vấn đầu tư

Đã ra mắt được 2 năm nhưng gần đây, VinFast VF 8 lại “gây sốt” cộng đồng mạng bởi những nâng cấp đáng tiền trên phiên bản VF 8 Lux. Trong đó phải kể đến trợ lý ảo tiếng Việt tích hợp công nghệ AI tạo sinh ViVi 2.0 tích hợp cùng màn hình cảm ứng 15,6 inch. Trên phiên bản này, ViVi được nâng cấp khả năng cung cấp thông tin, giao tiếp với người sử dụng như một “trợ lý” thực thụ.

Chiếc xe có trợ lý ảo biết tuốt từ ẩm thực, du lịch đến …'nấu món gì cho vợ?'

Kho kiến thức khổng lồ mà ViVi 2.0 sở hữu đã khiến nhiều người dùng bất ngờ. Trong một lần trải nghiệm VF 8 Lux, anh Trịnh Lê Hùng, gương mặt quen thuộc với khán giả kênh Autodaily, đã thử thách cô nàng trợ lý bằng những câu hỏi đa lĩnh vực như “Tối nay tôi nên nấu món ăn gì cho vợ?”, “Lên lịch trình đi Đà Nẵng 4 ngày 3 đêm”… và đều nhận được câu trả lời thuyết phục. Thậm chí, ViVi còn có khả năng tư vấn cho anh Hùng các lĩnh vực nên đầu tư vào thời điểm này.

Theo nhiều người dùng Việt, đây là trải nghiệm hiếm có trên ô tô. Ngay cả ở phiên bản trước, ViVi đã có thể giúp người lái rảnh tay điều khiển các chức năng như mở cửa sổ trời, điều chỉnh điều hòa hay giải trí... Trong khi đó, trên các mẫu xe cùng tầm giá 1-1,5 tỉ đồng trên thị trường như Hyundai Santa Fe, Mazda CX-8... màn hình cảm ứng chỉ có chức năng hiển thị, tương tác cơ bản, người dùng vẫn phải phụ thuộc nhiều vào các phím bấm, nút xoay vật lý trên xe.

An toàn chuẩn quốc tế, vượt trội về vận hành

Với định vị là dòng xe đa dụng dành cho gia đình, yếu tố an toàn đang là mối quan tâm hàng đầu của người mua SUV. Về điểm này, VF 8 đang được đánh giá cao nhất trong phân khúc. Xe đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao của ASEAN NCAP, nhờ trang bị loạt tính năng an toàn như phanh khẩn cấp tự động trước, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn và kiểm soát hành trình thích ứng…

So với một số dòng SUV trước đó được đánh giá khá tốt về độ an toàn như Ford Everest, VF 8 vượt trội hơn với tính năng hỗ trợ lái trên cao tốc – vốn là tính năng ADAS cấp độ 2 gần như không tìm thấy trên xe cùng tầm tiền. Tương tự, Hyundai Santa Fe và Mazda CX-8 dù cũng được trang bị ADAS nhưng chủ yếu là các tính năng an toàn cơ bản, chưa được toàn diện như VF 8.

VinFast VF 8 còn chinh phục khách hàng bằng khả năng vận hành ấn tượng.

Ngoài ra, VinFast VF 8 còn chinh phục khách hàng bằng khả năng vận hành ấn tượng. Xe được trang bị động cơ điện với công suất tối đa lên tới 402 mã lực, mômen xoắn cực đại 620 Nm, có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 5,5 giây.

Theo nhiều chuyên gia, khả năng bứt tốc nhanh cũng là một tính năng an toàn giúp vượt xe dễ dàng hơn trên cao tốc và nhiều tình huống cần thiết. Về điểm này, VF 8 thể hiện tốt hơn hẳn các đối thủ như Santa Fe hay CX-8 sử dụng động cơ đốt trong truyền thống, và thậm chí mang lại trải nghiệm lái “bốc” ngang tầm một số mẫu SUV hạng sang ở mức giá 3-5 tỉ đồng như Land Rover Discovery, Porsche Macan, Mercedes GLS 450...

Khi so sánh với Ford Everest về khả năng vượt nhiều loại địa hình, VF 8 cũng lý tưởng hơn nhờ hệ dẫn động 2 cầu toàn thời gian trong khi mẫu SUV Mỹ chỉ là 2 cầu bán thời gian. Khả năng phân phối mômen xoắn chính xác giúp xe luôn ổn định trên mọi điều kiện, từ đường trơn trượt đến những khúc cua gấp.

Giá lăn bánh chỉ từ 900 triệu đồng

Mặc dù sở hữu hàng loạt ưu điểm vượt trội, mức giá lăn bánh của VinFast VF 8 lại đang vô cùng hấp dẫn. Cụ thể, từ nay tới 31-12, VF 8 được áp dụng mức ưu đãi lên tới 267 triệu đồng nhờ quy đổi hàng loạt quyền lợi dành cho chủ xe như sạc xe, gửi xe miễn phí, gói dịch vụ khám chữa bệnh ở Vinmec cho cả gia đình…

Theo anh Nguyễn Hùng Đăng Khoa, reviewer đến từ kênh Vlog Xe, mức ưu đãi này tương đương tới 20% giá trị xe. “Quá trời đã. Đã đến lúc ‘chơi’ VF 8 mà không phải lăn tăn”, anh khẳng định.

Đặc biệt, đây là cơ hội cực tốt đối với khách hàng đang sở hữu xe xăng, dầu từ thương hiệu bất kỳ trên thị trường. Khi đổi từ xe cũ sang VinFast VF 8 trong khuôn khổ chương trình “Thu cũ – Đổi mới” do VinFast hợp tác cùng FGF triển khai, khách hàng sẽ được tặng thêm 25 triệu đồng với xe thuê pin và 80 triệu đồng với xe mua pin. Mức quà tặng này tăng từ 1,5-2 lần khi xe cũ là các mẫu VinFast Fadil, Lux A2.0, Lux SA2.0 hoặc President.

Như vậy, mức giá để sở hữu VF 8 hiện tại chỉ ngang các mẫu xe hạng C. Hơn nữa, nhờ ưu thế được miễn 100% lệ phí trước bạ trong khi các mẫu xe xăng, dầu phải chịu 10-12%, nhiều người dùng tính toán, nếu đổi xe xăng, dầu để “lên đời” xe điện, số tiền để đưa VF 8 xuống đường chỉ còn từ 898 triệu-1,203 tỉ đồng – thấp hơn vài trăm triệu đồng so các mẫu Hyundai Santa Fe (1,219-1,551 tỉ đồng), Mazda CX-8 (1,085-1,287 tỉ đồng), Ford Everest (1,253-1,753 tỉ đồng).