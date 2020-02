Honda HR-V giảm 'khủng' xuống còn 716 triệu đồng

Thị trường ô tô có tác động dẫn đến nhiều biến động thời điểm nay, từ đó giá xe cũng được giảm nhiều so với thời điểm trước tết.

Theo khảo sát của PV, tại một số đại lý của Honda Việt Nam, mức giá xe Honda HR-V đang được điều chỉnh giảm kỷ lục, lên tới 150 triệu đồng

Cụ thể, theo mức giảm này, phiên bản HR-V L có giá bán thực tế từ 866 triệu đồng xuống còn 716 triệu đồng. Tuy nhiên, đi kèm với chương trình giảm giá Honda HR-V là một điều kiện. Mitsubishi Outlander ưu đãi khủng đến 125 triệu đồng (PLO)- Mitsubishi Outlander 2019 đang được ưu đãi lên đến 125 triệu đồng, kéo giá bán xuống còn 975 triệu đồng.

Trong đó, mỗi đại lý chỉ được quyền mua 3 xe với mức giá ưu đãi 150 triệu đồng, đồng thời chiếc xe đó lại phải đứng tên Chủ đại lý hoặc Giám đốc/Trưởng cửa hàng. Như vậy, khi khách hàng muốn mua xe giá rẻ phải chấp nhận điều kiện mua xe sang tên từ Chủ đại lý hoặc Giám đốc/Trưởng cửa hàng của Honda.