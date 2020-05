Bộ Công an đề xuất cấm vượt xe ở gầm cầu, đường hầm

Dự thảo Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ (dự thảo) do Bộ Công an xây dựng, dự luật này có nhiều điểm mới trong các quy định về điều khiển phương tiện giao thông.

Trong đó, đối với các hành vi cấm vượt xe, dự thảo bổ sung thêm một số hành vi như cấm vượt xe nơi phần đường dành cho người đi bộ qua đường hay ở gầm cầu và đường hầm.



Bộ Công an đề xuất cấm vượt xe tại gầm cầm, đường hầm. Ảnh:TN

Cụ thể, tại khoản 8 Điều 21 dự thảo quy định các trường hợp không được vượt xe gồm: nơi không bảo đảm các điều kiện được phép vượt xe; Trên cầu hẹp có một làn xe; Đường cong có tầm nhìn bị hạn chế; trên đường hai chiều tại khu vực đỉnh dốc có tầm nhìn bị hạn chế; Nơi đường giao nhau, đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt; Khi điều kiện thời tiết hoặc đường không bảo đảm an toàn cho việc vượt; Xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ;

Đặc biệt, nơi có biển báo cấm vượt; ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường và ở gầm cầu hoặc đường hầm.

Hiện nay, theo quy định tại Nghị định 100/2019, các trường hợp ô tô, xe máy vượt xe không đúng quy định sẽ bị phạt tiền, kèm hình phạt bổ sung là tước giấy phép lái xe.

Cụ thể, tại Điều 5 Nghị định 100/2019 quy định đối với ô tô vượt xe sai quy định sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000-5.000.000 đồng. Trường hợp vượt xe không đúng quy định gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000-12.000.000 đồng và tước giấy phép lái xe từ 2-4 tháng.