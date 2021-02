Cách để loại bỏ mùi thuốc lá ra khỏi xe ô tô

Chắc hẳn bạn cũng biết rằng, mùi khói thuốc rất khó loại bỏ. Tuy nhiên, nếu chiếc xe của bạn chẳng may bị ám mùi khói thuốc, bạn vẫn có thể khử mùi hiệu quả với một số phương pháp thích hợp. Hãy lau dọn nhanh trong xe, sau đó kết hợp các chất tẩy rửa tự nhiên và nhân tạo để xua tan đi mùi hôi khó chịu này.

Làm sạch thảm bằng máy giặt thảm và hút bụi

Máy giặt thảm thông thường cũng đủ làm sạch thảm, nhưng bạn có thể dùng loại máy công suất lớn nếu mùi thuốc lá quá nồng nặc. Sau đó, bạn cần hút bụi thật kỹ.



Lau sạch thảm. Ảnh: wikiHow

Nếu không giặt thảm được, ít nhất bạn cũng nên hút bụi. Chỉ riêng việc hút bụi cũng có thể giúp ích. Cho dù không khử được mùi trong xe, bạn cũng loại bỏ được các hạt sạn đất nhỏ ngấm mùi khói thuốc.

Dọn sạch ngăn gạt tàn trên xe

Điều này tuy hiển nhiên nhưng nhắc lại cũng không thừa. Sau khi rửa sạch ngăn gạt tàn, bạn hãy xịt vào ít nước hoa xịt phòng và dùng giấy thấm dầu nhà bếp chà khắp ngăn gạt tàn. Như vậy bạn sẽ để lại một lớp mỏng nước hoa xịt phòng trong khay gạt tàn, không đủ để gây cháy nhưng đủ để giữ mùi thơm.



Dọn sạch ngăn gạt tàn. Ảnh: wikiHow

Sử dụng nước hoa treo ô tô hoặc nước hoa kẹp cửa gió ô tô

Để loại bỏ mùi thuốc lá ra khỏi xe thì việc treo loại dụng cụ này trên xe có thể tạo ra sự khác biệt lớn.

Mở máy sưởi và bật quạt thông gió trong xe khoảng 30 phút

Mở cửa xe, khởi động máy, mở máy sưởi và quạt thông gió trong khi làm vệ sinh ô tô. Khi bạn tiếp tục dọn dẹp ô tô và khử bớt mùi khói thuốc, luồng không khí mới trong lành sẽ lưu thông qua toàn bộ cabin và cải thiện chất lượng không khí trong xe.

Nếu cảm thấy thực sự cần thiết, bạn có thể cân nhắc thay bộ lọc không khí cabin sau mỗi 19.000–24.000 km, hoặc ít nhất mỗi năm một lần.

Sử dụng baking soda

Baking soda là một chất khử mùi tự nhiên có rất nhiều công dụng. Đặc biệt, đối với những chiếc xe có nội thất bằng vải.



Sử dụng baking soda để khử mùi hôi. Ảnh: wikiHow

Hãy rắc baking soda lên các bề mặt thảm, ghế ngồi, trần xe và bất cứ nơi nào có mùi hôi. Sau đó, dùng vải, bàn chải hoặc thậm chí dùng tay để tán đều baking soda thấm vào vải. Chờ ít nhất khoảng 30 phút hoặc lâu hơn và tối đa là một ngày. Bạn để càng lâu thì đặc tính khử mùi của baking soda càng phát huy tác dụng. Sau đó, dùng máy hút bụi hút sạch lượng baking soda ra khỏi thảm.

Lau nội thất xe bằng giấm và nước

Hãy kết hợp ¼ cốc giấm với 2 cốc nước. Đổ vào bình xịt và lắc đều hỗn hợp này, sau đó, xịt lên cửa kính và nội thất bằng vải rồi lau sạch lại. Hỗn hợp này có thể để lại mùi giấm nhưng mùi giấm sẽ nhanh chóng biến mất sau khi khô.

Thử đặt hạt cà phê rang khắp xe trong một ngày

Hãy đặt các tấm giấy lên khắp xe, đổ một ít cà phê rang xay vào miếng giấy nhỏ và rải đều khắp xe, hạ cửa sổ xuống khoảng 0.3cm. Sau một ngày, hãy dọn sạch các hạt cà phê ra khỏi xe và tận hưởng mùi hương cà phê dễ chịu.

Dùng giấy báo vò nát

Mặc dù đây không phải là cách có thể loại bỏ hoàn toàn mùi thuốc lá ra khỏi xe, nhưng phương pháp này được cho là có hiệu quả vì giấy báo là một chất hấp thụ mùi. Hãy vò nát một số tờ báo cũ và đặt chúng một cách chiến lược vào trong cabin. Chờ 48 giờ để giấy báo hấp thụ hết mùi khói, sau đó lấy báo ra và dọn dẹp chúng.



Dùng giấy báo cũ vò nát để loại bỏ mùi khói thuốc. Ảnh: wikiHow

Phương pháp này có thể kết hợp với các phương pháp khác để đạt được hiệu quả cao nhất. Bạn có thể sử dụng phương pháp này để tăng cơ hội loại bỏ mùi khi đặt hạt cà phê trong xe hơi hoặc khi phủ baking soda.

Đặt than hoạt tính vào nội thất ô tô

Đặt một cốc than hoạt tính ở dạng bột vào bát, sau đó đặt vào ô tô. Chờ một hoặc hai ngày, than hoạt tính sẽ phát huy tác dụng của nó và hấp thụ các mùi khói có trong xe. Than hoạt tính là một chất khử mùi hôi khá mạnh. Nếu bạn đã thử sử dụng baking soda và nó không loại bỏ hoàn toàn mùi khói, hãy thử phương pháp này. Nó sẽ trung hòa mùi rất tốt.