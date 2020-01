Sắm xe Toyota, rinh lộc về nhà

Theo đó, khách hàng mua xe Corolla Altis và Innova (tất cả các phiên bản) và Fortuner 2.8AT 4x4, Fortuner 2.7AT 4x2 TRD, Fortuner 2.4AT 4x2, Fortuner 2.4MT 4x2 và hoàn tất thủ tục thanh toán 100% giá trị xe tại các đại lý Toyota trên toàn quốc từ nay đến 31-1 sẽ nhận được những ưu đãi sau:

(1) Corolla Altis sẽ nhận được hỗ trợ một phần lệ phí trước bạ và một năm bảo hiểm thân vỏ;

(2) Innova (tất cả các phiên bản), được hỗ trợ một phần lệ phí trước bạ;

(3) Fortuner (phiên bản 2.8 AT 4x4 và phiên bản 2.7 AT 4x4 TRD), được hỗ trợ một phần lệ phí trước bạ và một năm bảo hiểm thân vỏ. Nếu mua phiên bản Fortuner 2.4 AT và MT 4x2 còn được tặng thêm phiếu dịch vụ miễn phí.



Mẫu xe Toyota Innova



Cũng trong thời gian này, Toyota Việt Nam giới thiệu Toyota Vios 2020. Mẫu xe được nâng cấp với hàng loạt trang bị an toàn và tiện nghi hiện đại nhưng mức giá không đổi cho phiên bản G CVT và chỉ từ 470 triệu đồng cho các phiên bản thấp hơn.