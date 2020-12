Thử nghiệm và chạm 64 km/h, xe Trung Quốc 'nát bét'

Hãng tin Motor 1 đã bình luận như vậy sau khi xem một video thử nghiệm va chạm chiếc bán tải do Trung Quốc sản xuất. Theo đó, là một phần sáng kiến ô tô an toàn hơn cho châu Phi, Tổ chức Global NCAP đã quyết định đưa chiếc Great Wall Steed 5, một chiếc bán tải do Trung Quốc sản xuất đi thử nghiệm va chạm.