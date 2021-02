Tiger Woods gặp nạn nhưng mọi người lại chú ý đến chiếc xe

Báo chí thế giới đã đồng loạt đưa tin vụ tai nạn mới đây của Tiger Woods tại Los Angeles (Mỹ) với hình ảnh chiếc xe bị nát toàn bộ phần đầu. Vụ tai nạn này do chính golf thủ tự gây ra.

Điều đáng nói, trong vụ tai nạn này, anh lái chiếc xe sang Hàn Quốc được nhận trong một giải thi đấu. Và Tiger Woods không hề bị vết thương nào do chiếc xe có hệ thống bảo vệ an toàn trong va chạm khá tốt.

Và giờ đây mọi tâm điểm được mọi người chuyển hướng sang chiếc xe Genesis GV80. Đây là chiếc xe SUV hạng sang do Hyundai sản xuất, và được đánh giá có thể so sánh được với chiếc hạng sang Lexus của Toyota.

Vì chiếc xe liên quan đến vụ tai nạn nên mọi người quan tâm khá nhiều đến việc xếp hạng an toàn chiếc xe. Nhưng hiện chưa có tổ chức quốc tế nào đánh giá an toàn của Genesis GV80. Tuy nhiên có thể tham khảo 2 mẫu sedan hạng sang khác là Genesis G70 and G90 đã nhận được giải thưởng an toàn hàng đầu Top Safety Pick của IIHS.

Và trong năm 2020, Hãng nghiên cứu thị trường JD Power (Mỹ) đã khảo sát tín nhiệm người tiêu dùng cho ra kết quả đánh giá chiếc Genesis GV80 đáng tin cậy.

Về tiêu chuẩn túi khí thì chiếc Genesis GV80 trang bị đủ như mọi dòng xe nhưng lại có thêm túi khí bảo vệ đầu gối, túi khí trung tâm và túi khí hai mặt cạnh của hàng ghế thứ 2. Ngoài ra nó còn có màn hình thực tế ảo hướng dẫn điều hướng xe cho tài xế nhờ vào hình ảnh camera trước thu được.

Đồng thời nó cũng có các công nghệ hỗ trợ người lái và tránh tai nạn như hỗ trợ chệch làn đường và giữ làn đường, cảnh báo va chạm phía trước, phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ đánh lái né tránh và cảnh báo người lái không chú ý.

Hiện Genesis GV80 2021 có giá khởi điểm khoảng 50.000 USD (tương đương 1,2 tỉ đồng).