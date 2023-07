Xem trực tiếp nữ Việt Nam đọ sức với New Zealand

(PLO)- Nhiều người mong mỏi được xem trực tiếp trận nữ Việt Nam gặp New Zealand lúc 12 giờ 30 ngày 10-7, một trong hai trận tập huấn cuối rà soát mọi thứ trước khi bước vào World Cup 2023 với trận đầu gặp đương kim vô địch Mỹ.

Phía New Zealand đã có thông báo trận giao hữu này được Đài truyền hình New Zealand trực tiếp trên kênh Sky Sport 1 lúc 17 giờ 30 giờ địa phương, tức 12 giờ 30 giờ Việt Nam (VN). Người hâm mộ muốn theo dõi trận đấu trên có thể vào địa chỉ website của Sky Sport 1 chọn đúng kênh để xem trực tiếp.

Nguyên nhân chủ nhà New Zealand chọn đội Việt Nam đá giao hữu

Trận đấu diễn ra trên sân McLean Park tại TP Napier. Chủ nhà New Zealand rất coi trọng trận này bởi tuyển nữ VN là một đối thủ vừa tầm, đồng thời mang ý nghĩa quan trọng trong việc khởi động trước khi vào giải đấu chính thức với tư cách đồng chủ nhà.

Về mặt chuyên môn, ban huấn luyện đội tuyển New Zealand, đứng đầu là nữ HLV Jitka Klimkova đưa ra nhận định đội tuyển nữ VN tương đồng với Philippines mà New Zealand sẽ gặp ở bảng A. Trận đấu mà HLV Jitka Klimkova xác định buộc phải thắng để mở ra cơ hội vào vòng trong.

Thông tin từ các trợ lý của HLV Klimkova thống kê rằng trong vòng 12 tháng qua, đội tuyển VN đã thua Philippines hai lần tại bán kết AFF Cup 2022 (VN thua 0-4) và vòng bảng SEA Games 32 (VN thua 1-2).

Bóng đá nữ New Zealand hiện đang xếp thứ 26 FIFA, còn VN xếp thứ 32 nhưng việc New Zealand hơn sáu bậc không phải là dữ liệu đảm bảo họ hơn hẳn về trình độ chuyên môn và sẽ chiến thắng ở trận giao hữu quan trọng này.

Cũng cần biết New Zealand đang chịu sức ép nặng nề với chuỗi 10 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng và họ chọn thầy trò HLV Mai Đức Chung là đội bóng có thể giúp họ giải vận trước khi bước vào World Cup với trận khai mạc trên sân Eden Park gặp Na Uy.

Giới chuyên môn xác định nếu New Zealand lại tiếp tục không thắng VN thì họ sẽ chịu tổn thất rất lớn về mặt tâm lý đè nặng với chuỗi không biết thắng.

Đội tuyển nữ New Zealand không phải là thành viên mới ở World Cup như VN nhưng họ có thuận lợi về mặt địa lý và phân vùng khu vực của FIFA. Do Úc được FIFA quy hoạch sang khu vực châu Á đá với hệ thống của AFC nên New Zealand ở châu Đại Dương không gặp nhiều khó khăn tại vòng loại và đã tham dự những vòng chung kết World Cup trước. Tuy nhiên, đội nữ New Zealand lại chưa bao giờ có lấy nổi một trận thắng ở vòng chung kết World Cup và luôn bị đưa vào danh sách lót đường.

Có thể là trận đấu ngang tài cân sức của hai đội

Lần này với tư cách đồng chủ nhà, New Zealand rất muốn có ít nhất một chiến thắng tại World Cup và đối thủ họ nhắm đến là một đại diện Đông Nam Á cùng bảng A, tức Philippines. Thậm chí HLV Klimkova còn tính xa hơn là có mặt ở vòng trong nhờ lợi thế đồng chủ nhà.

Trở lại với trận giao hữu quan trọng với VN, HLV Klimkova nói rằng mình không đánh giá thấp thầy trò HLV Mai Đức Chung dù thua New Zealand sáu bậc ở bảng xếp hạng FIFA mà sẽ thận trọng để có một trận đấu tốt nhất làm nền cho toàn đội trước khi bước vào trận khai mạc World Cup 2023.

HLV Klimkova lên tiếng với truyền thông: “New Zealand đã có sự chuẩn bị tốt nhất và sẽ thận trọng trước VN, đồng thời hướng đến một chiến thắng mà đã 10 trận rồi New Zealand chưa biết thắng”.

Thời gian qua, HLV Klimkova liên tục xáo trộn và thay mới con người trong đội tuyển New Zealand nhưng chưa tìm ra lối chơi có cá tính cho đội đồng chủ nhà. Chẳng hạn như đội trưởng Pia Percival rời đội tuyển từ tháng 4 đến nay mới được nữ HLV này gọi trở lại. Hay Annalie Longo không tập trung tuyển hồi tháng 9 năm ngoái, CJ Boot chỉ đá ba trận trong 16 trận gần nhất của đội tuyển, Rebekah Stott chỉ đá hai trận trong 12 trận gần nhất của đội và Jacqui Hand chỉ đá hai trong 10 trận, Ali Riley đá năm trong 10 trận... nhưng tất cả gương mặt này lại được nữ HLV này xem là trụ cột và đặt nhiều hy vọng vào đấy.

Báo chí New Zealand cũng không giấu giếm việc HLV Klimkova từng làm mới lực lượng với nhiều cầu thủ trẻ nhưng không thành công và giờ chót bà phải gấp rút đưa các cựu binh có kinh nghiệm trở lại. Sau trận giao hữu gặp VN, New Zealand sẽ còn một trận giao hữu khác với đội tuyển Ý và trận đấu này sẽ là đá kín không truyền hình, không khán giả…

Tập huấn tại Thổ Nhĩ Kỳ, có bàn thắng sau 561 phút Chuẩn bị cho World Cup 2023 với tư cách đồng chủ nhà, New Zealand đã có chuyến tập huấn tại Thổ Nhĩ Kỳ hồi giữa tháng 4, tại đó họ hòa Iceland 1-1, trận đấu đánh dấu sau 561 phút đội tuyển New Zealand mới lại biết ghi bàn thắng. Trận giao hữu thứ hai tại Thổ Nhĩ Kỳ, New Zealand thua Nigeria 0-3.

