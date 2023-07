Mưa lạnh ở New Zealand gây khó cho tuyển nữ Việt Nam

(PLO)- Chiều 9-7, đội tuyển nữ Việt Nam có buổi tập cuối cùng trước trận giao hữu với chủ nhà New Zealand trong cơn mưa vần vũ khiến Ban huấn luyện phải cho nghỉ sớm hơn thường lệ

Để chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu, Ban tổ chức nước chủ nhà đã có buổi họp kỹ thuật với trưởng đoàn Trương Hải Tùng và các thành viên của đội tuyển nữ Việt Nam. Theo VFF, thầy trò Mai Đức Chung sẽ đụng độ New Zealand vào lúc 17 giờ 30 (giờ địa phương), là khoảng 12 giờ 30, ngày 10-7, và bốn ngày sau chạm trán tuyển nữ Tây Ban Nha.

Hình dung “hỏa lực” đối thủ đầu tiên của VN tại World Cup 2023 (PLO)- Thử hình dung hỏa lực đối thủ đầu tiên của tuyển nữ Việt Nam tại World Cup 2023.

Vào buổi tập cuối cùng, HLV thể lực Cedric Roger và các trợ lý giúp các nữ tuyển thủ khởi động làm nóng dưới cơn mưa dai dẳng. Sau khi có trạng thái tốt, tất cả đã bắt nhịp vào bài tập chính của HLV Mai Đức Chung.

Tuy nhiên, buổi tập trên sân McLean Park gặp phải chút khó khăn khi thời tiết tại thành phố Napier có mưa lớn và lạnh. Để đảm bảo sức khoẻ cho các cầu thủ trước trận đấu ngày mai, HLV Mai Đức Chung và các cộng sự đã quyết định đẩy nhanh tốc độ rồi kết thúc bài tập sớm.

Dù trời mưa lạnh nhưng buổi tập của đội tuyển nữ Việt Nam vẫn ấm áp khi có sự ghé thăm của các cổ động viên nhí. Trước đó, ngay khi đến Napier, thầy trò Mai Đức đã nhận được sự hỏi thăm và động viên đến từ các gia đình người Việt Nam sinh sống tại đây.

Chia sẻ sau buổi tập, trợ lý HLV Đoàn Thị Kim Chi bày tỏ: “Nếu không mưa thì sẽ đỡ lạnh hơn. Nhưng mặt sân ở đây đẹp, điều kiện ăn ở tốt. Trước đây, khi còn là cầu thủ, chúng tôi chỉ thỉnh thoảng đá giải châu Á mới có thể chơi trên mặt sân đẹp như thế này.

Tôi nghĩ trong một giải đấu lớn như World Cup, trình độ của mình cũng còn thấp hơn so với các đối thủ nhưng tôi hy vọng các cầu thủ sẽ tuân thủ đấu pháp của ban huấn luyện, thi đấu với tinh thần cao nhất để tiếp tục nhận được sự yêu thương của người hâm mộ”.

Về thời tiết ở New Zealand, HLV thể lực Cedric Roger nói: “Nhiệt độ ở đây rất khác so với Hà Nội, khi thấp hơn khoảng 30 độ C. Trời có gió, mưa khiến cảm giác lạnh hơn. Tuy nhiên, nếu quá trình khởi động tốt và các cầu thủ có thể làm nóng người thì tôi nghĩ sẽ không vấn đề gì với thể lực của họ.

Những ngày vừa qua, cầu thủ Việt Nam rất năng động. Tôi hy vọng tất cả chuẩn bị sẵn sàng cho các trận đấu sắp tới. Ở thời điểm này, Ban huấn luyện sẽ tập trung giúp cầu thủ duy trì thể lực đang có. Tất nhiên, những bạn thường hay thi đấu sẽ cần tập luyện nhiều hơn để nâng cao thể lực, đáp ứng các yêu cầu của trận đấu. Khi khởi động, các bạn cần có thời gian dài hơn để tránh các chấn thương”.

Để đảm bảo sức khoẻ cho các thành viên trong thời tiết với nền nhiệt từ 10 đến 20 độ C, các bác sĩ đội tuyển nữ Việt Nam đã chuẩn bị thêm trà gừng và các thức uống nóng trong các buổi tập. Dù thời tiết lạnh nhưng các cầu thủ vẫn tích cực, hào hứng khởi động để làm nóng người trước khi bước vào các bài tập chính.

Sáng 10-7, HLV Mai Đức Chung và các học trò có buổi họp chiến thuật trước trận giao hữu với đội tuyển nữ New Zealand trên sân vận động McLean Park. Trận có trực tiếp trên kênh youtube của VFF Channel, VTVCab và fanpage VFF.

Clip sau Thanh Nhã đến lượt Banda làm khổ tuyển Đức (PLO)- Tuyển Việt Nam hạng 32 thế giới làm khổ tuyển Đức và Thanh Nhã ghi bàn. Zambia hạng 77 thế giới cũng làm cho Đức rượt đuổi trối chết rồi thua 2-3, trong đó có tuyệt phẩm của đội trưởng Barbra Banda.

NGỌC ANH