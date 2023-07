AFC tin tưởng vào Huỳnh Như và Tuyết Dung

(PLO)- Trên trang tin của Liên đoàn Bóng đá châu Á - AFC, hai cầu thủ của Việt Nam ở hàng công được kỳ vọng rất nhiều bởi những tư liệu AFC thu thập có nhiều dấu ấn và những bàn thắng quyết định của họ.

Hai cầu thủ đó là hai át chủ bài của HLV Mai Đức Chung: Tuyết Dung và đội trưởng Huỳnh Như. AFC tin rằng hai trụ cột này sẽ góp công lớn giúp tuyển nữ Việt Nam (VN) làm nên chuyện ở vòng chung kết World Cup 2023 mà lần đầu VN tham dự.

AFC từng đánh giá cao tuyển thủ Tuyết Dung qua những lần cầu thủ của Hà Nam này thực hiện những tình huống cố định với những quả phạt góc xoáy thẳng vào cầu môn. Thời đỉnh cao có lần Tuyết Dung ghi hai bàn đều từ chấm phạt góc bằng hai chân khác nhau và nhận được sự nể phục từ giới chuyên môn. Tuyết Dung cũng là cầu thủ có khả năng sút xa rất tốt bằng cả hai chân. Ngoài ra, số 7 của đội tuyển nữ VN có thể chơi ở nhiều vị trí như lùi về tuyến hai giữ vai trò điều phối và giữ nhịp cho đội.

Với Huỳnh Như thì tên tuổi đội trưởng đội tuyển VN đã được biết đến, đặc biệt khi Huỳnh Như ghi bàn vào lưới đội tuyển Úc và là cầu thủ nữ VN đầu tiên xuất ngoại, thi đấu ở châu Âu trong màu áo Lank PC của Bồ Đào Nha và hòa nhập rất nhanh, đóng góp nhiều bàn thắng cũng như kiến tạo cho đồng đội.

Tuy AFC đề cao hai trụ cột Tuyết Dung và Huỳnh Như nhưng HLV Mai Đức Chung vẫn nhấn mạnh đến tinh thần đồng đội và lối chơi tập thể gắn kết với nhau chứ không lệ thuộc vào những cá nhân. Ông Chung nhấn mạnh sức mạnh của đội tuyển nữ VN là yếu tố tinh thần mà các cầu thủ luôn thể hiện tất cả khả năng và sức mạnh của mình. Họ khao khát cống hiến và luôn gắn bó với nhau bởi lối chơi tập thể, gắn kết…

Với các trận đấu World Cup diễn ra trong mùa đông ở New Zealand, ông thầy 73 tuổi nhắc nhở kỹ tác động của nó với học trò so với khí hậu Việt Nam nóng ẩm: “Vào đến vòng chung kết World Cup 2023, ai cũng biết chúng tôi rơi vào bảng đấu khó nhưng tuyển nữ VN phải cố gắng hết sức”.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung đã đến New Zealand sớm nhất để làm quen với điều kiện thời tiết trong các buổi tập ở TP Napier. Việc giữ ấm và đảm bảo thể trạng thi đấu cho các cầu thủ là điều mà ban huấn luyện rất quan tâm, như khẳng định của ông Chung: “Đây là vấn đề buộc tất cả đội bóng phải đối diện và tìm cách vượt qua. Như đội tuyển Mỹ hay các đội đến từ châu Phi cũng đến từ những vùng có thời tiết nóng trước khi chuyển sang lạnh ở đây. Đội nào khắc phục nhanh hơn, tốt hơn thì có thể thi đấu gặp thuận lợi hơn”.

Điều khiến HLV Mai Đức Chung an tâm là trải nghiệm từ trước SEA Games, tuyển nữ VN tập huấn ở Nhật Bản với khí hậu lạnh, sau đó sang Campuchia rất nóng nhưng các cầu thủ thích nghi rất nhanh: “Ở VN thời tiết rất nóng, New Zealand thì lạnh 10 độ C, rõ ràng là một thách thức, không chỉ đối với chúng tôi mà còn đối với mọi đội bóng khác. Chúng tôi phải có tính toán hợp lý, bố trí các buổi tập sao cho cầu thủ bắt nhịp nhanh. Càng gần ngày thi đấu, chúng tôi sẽ giảm dần tần suất tập luyện nhưng vẫn sẽ duy trì cường độ cao để các cầu thủ nhanh chóng bắt nhịp vào mật độ thi đấu”.

Tuyển nữ VN sẽ tận dụng khoảng thời gian hai tuần ở New Zealand để thích nghi trước khi vào giải, nơi họ chơi các trận giao hữu với chủ nhà vào ngày 10-7 và tuyển nữ Tây Ban Nha bốn ngày sau đó. Đây là hai bài kiểm tra quan trọng cho các vị trí giúp ban huấn luyện đưa ra những tính toán về chiến thuật cho các trận đấu tại vòng bảng.•

