Xem xét kỷ luật trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đắk Nông vừa có thông cáo báo chí, thông tin kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Phạm Đình Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông; cựu Giám đốc Ban Quản lý phát triển khu đô thị mới và công trình trọng điểm tỉnh Đắk Nông (từ tháng 1-2015 đến tháng 3-2020).

Dự án hạ tầng khu công nghiệp Nhân Cơ liên tục bị sạt lở. Ảnh: VŨ LONG

UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông kết luận: ông Phạm Đình Tuấn với trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trong quản lý, điều hành dự án đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong và bên ngoài hàng rào Khu công nghiệp Nhân Cơ (viết tắt là dự án hạ tầng khu công nghiệp Nhân Cơ) đã thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ông Tuấn đã để cấp dưới thực hiện nhiệm vụ giám sát công tác khảo sát, thiết kế kỹ thuật thi công gói thầu thuộc hạng mục san nền, bảo vệ mái dốc không đúng quy định; công trình bị sạt, trượt, gây thất thoát lớn ngân sách của Nhà nước.

Vi phạm của ông Phạm Đình Tuấn đã đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Liên quan đến sai phạm trên, tháng 11-2022, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đặng Thái Sơn, Giám đốc Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Đắk Mil.

Ông Sơn là cựu chuyên viên Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc Sở Xây dựng Đắk Nông. Ông Sơn đã chủ trì thẩm định dự án trên.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nônguan công an cũng khởi tố bị can đối với các ông Đặng Gia Dũng, cựu Giám đốc Sở Xây dựng; Hồ Sỹ Điệp, Phó giám đốc Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông; Nguyễn Tấn Đạt, Trưởng phòng dự án 1 Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh.

Những người này đều bị khởi tố điều tra tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Như PLO đã phản ánh, trong qua trình thực hiện dự án hạ tầng khu công nghiệp Nhân Cơ, có đến năm lần xảy ra sự cố sụt trượt tại gói thầu xây lắp 02XL do liên danh Công ty CP Thái Sơn E&C, Công ty CP Tập đoàn Cường Thịnh Thi, Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Dương Đạt Gia Lai thi công.

Tỉnh Đắk Nông phải tạm dừng thi công dự án để cơ quan chức năng đánh giá, xác định nguyên nhân; đưa ra phương án khắc phục sự cố.

Điều này làm dự án chậm tiến độ, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 55,6 tỉ đồng.

UBKT Tỉnh ủy còn kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Lê Sỹ Tuân, Phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy. UBKT kết luận: ông Lê Sỹ Tuân có khuyết điểm, vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, công vụ, chưa chấp hành nghiêm giờ giấc làm việc; sử dụng ô tô đi công tác không đúng lịch trình, kế hoạch, xe bị tai nạn, làm hư hại phương tiện. Xét nội dung, tính chất, mức độ và nguyên nhân các khuyết điểm, UBKT Tỉnh ủy yêu cầu ông Lê Sỹ Tuân nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc.

VŨ LONG