Xin trả Đội bóng Long An về Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh 28/07/2024 17:06

(PLO)- Không đủ nguồn kinh phí hoạt động, Công ty Cổ phần Phát triển bóng đá Long An xin giao trả Đội bóng Long An về Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh.

Ngày 28-7, theo thông tin từ Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Long An thì Công ty Cổ phần Phát triển bóng đá Long An đã gửi văn bản đề nghị UBND tỉnh và Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh chấp thuận để công ty giao trả đội bóng cho Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch tiếp nhận kể từ ngày 1-8.

Thời hoàng kim bóng đá Long An gắn liền với cái tên Đồng Tâm Long An khi vô địch V-League hai mùa

2005, 2006 liền. Ảnh: HD

Theo lãnh đạo Sở, hiện Sở đã đề nghị công ty lùi thời gian bàn giao sau ngày 1-9 để Sở có thời gian làm việc với các đơn vị, sở, ngành liên quan cũng như tham mưu UBND tỉnh về các chế độ, chính sách, cơ chế tài chính liên quan trước khi tiếp nhận lại đội bóng.

Đội bóng Long An sau những khó khăn đã rớt hạng năm 2017. Ảnh: HD

Qua 9 năm được bàn giao quản lý Đội bóng đá Long An, Công ty Cổ phần Phát triển bóng đá Long An đã duy trì đội bóng và thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo qua các mùa giải, góp phần thúc đẩy phong trào thể thao của tỉnh cũng như quảng bá, giới thiệu hình ảnh, quê hương Long An đến đông đảo người hâm mộ bóng đá cả nước.

Người dân Long An luôn cỗ vũ đội bóng quê hương hết mình qua nhiều năm. Ảnh: HD

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, việc vận động tài trợ cho đội bóng gặp rất nhiều khó khăn. Từng là câu lạc bộ hàng đầu của V-League, Long An đã rớt hạng năm 2017 và thi đấu ở giải hạng nhất.

Kết thúc mùa giải hạng Nhất quốc gia, năm nay đội bóng Long An xếp vị trí thứ 6. Ảnh: HD

Mùa giải 2023-2024, Long An đã xếp vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. Theo Công ty Cổ phần Phát triển bóng đá Long An, để duy trì đội bóng tại sân chơi hạng Nhất quốc gia, mỗi năm, công ty phải chi khoảng 25 tỉ đồng.

Nỗi buồn của nhiều người hâm mộ Long An khi đội bóng rớt hạng V-League. Ảnh: HD

Trong khi đó, số tiền vận động hàng năm chỉ đạt 5-7 tỉ đồng dẫn đến nguồn thu, chi mất cân đối, thiếu hụt, ảnh hưởng đến đời sống của vận động viên, huấn luyện viên, nhân viên và nghĩa vụ tài chính của các cơ quan quản lý nhà nước.

Sự cổ vũ nhiệt tình của cổ động viên Long An một thời. Ảnh: HD

"Để Câu lạc bộ bóng đá Long An có nguồn lực mạnh hơn, sự đầu tư nhiều hơn nữa cho các cầu thủ, cơ sở vật chất cũng như các điều kiện phụ trợ đáp ứng nhu cầu tập luyện, thi đấu, cần có một đơn vị có đủ điều kiện hơn để tổ chức xây dựng, quản lý, mời gọi tài trợ, đầu tư phát triển bóng đá Long An” - ông Đỗ Hữu Hào, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển bóng đá Long An, kiến nghị trong văn bản gửi UBND tỉnh và Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch.