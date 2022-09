Xử phạt hành vi vứt tàn thuốc lá nơi công cộng không cần lập biên bản

(PLO)- Từ 25-8-2022 (Nghị Định 45/2022 có hiệu lực), phạt tiền từ 100.000 đồng đến 150.000 đồng đối với hành vi bỏ đầu, mẩu, tàn thuốc lá không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng.

Ngày 30-9, Sở TN&MT TP.HCM tổ chức hội nghị triển khai Nghị định số 45/2022 (Nghị định 45) ngày 7-7-2022 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; trao đổi, giải đáp thắc mắc liên quan đến luật bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tại hội nghị, bà Nguyễn An Thủy, Vụ Chính sách, Pháp chế và Thanh tra – Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT) cho biết: Một trong những điểm mới của Nghị định 45 là giảm mức phạt đối với các nhóm hành vi xảy ra nơi công cộng để phù hợp với thẩm quyền xử phạt của nhiều lực lượng tại địa phương như: Chiến sỹ công an (phạt tối đa 500.000 đồng) hoặc trưởng công an cấp xã, trưởng đồn công an (phạt tối đa 2,5 triệu đồng).

Theo đó, hành vi vứt, thải, đầu, mẩu và tàn thuốc lá không đúng quy định (mức phạt tiền từ 100.000 đồng đến 150.000 đồng) và vệ sinh cá nhân không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng (mức phạt tiền từ 150.000 đồng đến 250.000 đồng) để dễ áp dụng phạt tại chỗ không cần lập biên bản.

“Những hành vi vứt rác nơi công cộng, vứt mẩu thuốc lá, đi vệ sinh không đúng nơi công cộng…mức phạt trước đây cao hơn. Trong quá trình xử phạt, có trường hợp lực lượng chức năng phát hiện hành vi phạm nhưng ngại không chuyển hồ sơ lên trên, do đó việc xử phạt không hiệu quả. Do đó, Nghị định 45 đã điều chỉnh lại mức phạt để phù hợp thẩm quyền xử phạt tại chỗ của các địa phương”- bà Nguyễn An Thủy nói.

Trước đây, hành vi bỏ đầu mẩu, tàn thuốc lá sai quy định bị phạt mức tiền từ 500.000 đồng đến một triệu đồng. Như vậy, so với quy định cũ, mức phạt tiền với hành vi bỏ đầu mẩu, tàn thuốc lá sai quy định có giảm nhiều.

Tuy nhiên, về thẩm quyền xử phạt hành vi trên, ngoài Trưởng công an phường/xã/ thị trấn như trước đây, theo quy định tại Nghị định 45, các chiến sĩ công an đang thi hành nhiệm vụ đều có thể xử phạt tại chỗ.

1 trại heo bị xử phạt gần 600 triệu vì vi phạm môi trường (PLO)- Với bốn hành vi vi phạm môi trường trong quá trình chăn nuôi, trại heo bị phạt tổng số tiền phạt là 590 triệu đồng và đình chỉ sáu tháng để khắc phục.

NGUYỄN CHÂU