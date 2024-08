Xưởng may DOSI - Xưởng may khẩu trang giá sỉ, chất lượng 12/08/2024 11:33

(PLO)- Bạn đang tìm kiếm nơi đặt may khẩu trang số lượng lớn, chất lượng và uy tín? Xưởng May DOSI sẽ là lựa chọn lý tưởng cho bạn. Hãy cùng tìm hiểu thêm qua thông tin dưới đây.

Chất lượng là ưu tiên hàng đầu của xưởng may khẩu trang DOSI

Xưởng may DOSI được biết đến là cơ sở sản xuất khẩu trang vải, may gia công khẩu trang uy tín tại TP.HCM. Đơn vị đã có hơn 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực may mặc, sản xuất khẩu trang. Với xưởng may và phòng thiết kế tại TPHCM, DOSI sẵn sàng phục vụ khách hàng bất cứ lúc nào, luôn đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn theo quyết định số 870/QĐ-BYT 2020 của Bộ Y Tế.

Kỹ thuật và chất lượng may khẩu trang tại xưởng được khách hàng đánh giá cao. Quy trình may khẩu trang đảm bảo chuyên nghiệp, có giấy tờ xuất hoá đơn rõ ràng, có giấy kiểm nghiệm đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Khẩu trang được may tại xưởng may khẩu trang DOSI có đầy đủ giấy tờ theo quy định của chính phủ Việt Nam. Sản phẩm của xưởng đảm bảo chất lượng cao, bỏ sỉ cho các cửa hàng có thương hiệu. Chính vì thế khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm khi đặt hàng tại xưởng may DOSI.

Một số loại khẩu trang DOSI nhận may

Xưởng DOSI hiện đang là xưởng chuyên may khẩu trang vải 2 lớp, 3 lớp thông dụng cho mọi khách hàng. Đến với xưởng khách hàng sẽ được lựa chọn đa dạng các mẫu mã thiết kế khẩu trang khác nhau. DOSI nhận đặt hàng số lượng lớn những loại khẩu trang vải phổ biến có thể kể đến:

- Khẩu trang vải 2 lớp

- Khẩu trang vải 3 lớp

- Khẩu trang vải su 2 da

- Khẩu trang vải chống nắng

- Khẩu trang vải 3 lớp có túi để bộ lọc

- Khẩu trang trùm kín mặt, khẩu trang đi nắng, khẩu trang ống

- Khẩu trang in logo theo yêu cầu số lượng lớn

- Khẩu trang dành cho người khiếm thính

Bên cạnh đó xưởng còn cung cấp đến thị trường khẩu trang vải không dệt 3 lớp, khẩu trang vải chống thấm 870, khẩu trang vải kháng khuẩn… Hàng hóa đảm bảo thường xuyên có sẵn trong kho với số lượng lớn đảm bảo đáp ứng nhu cầu cao của khách hàng hiện nay.

Đơn vị nhận may khẩu trang gia công số lượng lớn và ký hợp đồng tại nhà máy sản xuất. Không những thế xưởng may DOSI còn cung cấp khẩu trang vải số lượng lớn xuất khẩu ra nước ngoài gửi đi Mỹ, Châu Âu hay Nhật Bản…

Cập nhật giá may khẩu trang tại Xưởng may DOSI

Nếu khách hàng đang có nhu cầu mua số lượng lớn khẩu trang vải giá gốc tận xưởng thì Xưởng may DOSI là lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn. Mức giá khẩu trang tại DOSI đảm bảo giá rẻ bởi chủ động trong nguồn mua vải may khẩu trang. Tuỳ vào số lượng đặt hàng, mẫu khẩu trang, phẩm chất khẩu trang, mẫu in thêu, quy cách đóng gói… mà mức giá may khẩu trang sẽ có sự dao động khác nhau.

Tại Xưởng may DOSI mức giá khẩu trang thường dao động từ 3.000đ – 18.000đ/sản phẩm. Xưởng may gia công DOSI nhận may khẩu trang ưu tiên nhanh chóng cho đơn hàng nhập khẩu trang số lượng lớn. Chỉ cần gửi mẫu và số lượng cần đặt hàng cho DOSI khách hàng sẽ nhận được báo giá cụ thể và nhanh chóng. Đồng thời xưởng cũng cam kết cung cấp khẩu trang sỉ giá tốt, bán sỉ khẩu trang với nhiều mẫu mã có sẵn tại xưởng.

DOSI cung cấp thông tin cụ thể về các mẫu hàng hoá có sẵn tại xưởng để khách hàng dễ dàng lựa chọn khi mua hàng. Xưởng may DOSI nhận may khẩu trang số lượng không giới hạn, giá cả minh bạch, quy trình rõ ràng và đảm bảo chất lượng hàng đầu. Nếu khách hàng còn bất cứ thắc mắc nào có thể liên hệ ngay địa chỉ bên dưới đây để được tư vấn cụ thể và chi tiết hơn: