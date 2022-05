Zac Efron lần đầu tiên thử thách dòng phim kinh dị với 'Người khởi lửa'

Người khởi lửa (tựa gốc: Firestarter) được chuyển thể từ tiểu thuyết của “ông hoàng kinh dị” Stephen King, được sản xuất bởi studio tiếng tăm Blumhouse. Liệu Zac Efron đã chuẩn bị gì cho vai diễn siêu nhiên đầy thú vị lần này?

Hành trình lột xác từ “trai đẹp Disney” đến tên sát nhân ghê rợn

Nếu là một fan ruột của Disney thì chắc chắn ai ai cũng biết đến Zac Efron thông qua loạt phim High School Musical đình đám. Thế nhưng sự nghiệp diễn xuất của nam tài tử sinh năm 1987 đã khởi đầu trước đó.

Vào năm 2002, Zac Efron lần đầu xuất hiện trên màn ảnh với tư cách sao nhí trong phim truyền hình Firefly. Sau đó, anh tiếp tục tham gia những vai nhỏ trong các dự án như CSI: Miami, The Guardian... Cho đến năm 2006, anh mới chính thức trở thành Troy Bolton điển trai, giỏi bóng rổ của High School Musical.

Cái tên Zac Efron nhanh chóng nổi tiếng toàn cầu và trở thành “bạn trai lý tưởng” trên màn ảnh. Anh tiếp tục theo đuổi hình tượng này trong 17 Again, The Lucky One... cho đến năm 2014, cũng là khi nam diễn viên nói lời giã từ với Disney. Với mong muốn phá vỡ định kiến về chính mình, Zac Efron chuyển sang dạng vai gai góc, thú vị và “bad boy” hơn, bắt đầu với chuỗi phim hài Neighbors.

Thực tế cho thấy anh đã thành công khi Zac Efron hoàn toàn lột xác, được tham gia nhiều dự án hot như Baywatch (đóng cùng The Rock), siêu phẩm nhạc kịch The Greatest Showman hay hóa thân thành tên sát nhân Ted Bundy trong Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile.

Đây cũng là hình tượng thành công nhất của Zac Efron tính đến hiện tại, cho thấy một hình ảnh rất khác của anh so với Troy Bolton năm xưa.Khi đã có sự nghiệp diễn xuất vững chắc, Zac Efron đã có quyết định khiến khán giả vô cùng háo hức - tham gia dự án kinh dị đầu tiên trong sự nghiệp. Và chàng diễn viên điển trai đã lựa chọn Người khởi lửa của Stephen King làm “bãi đáp” cho mình.

Zac Efron trở thành người cha sở hữu siêu năng lực trong Người khởi lửa

Người khởi lửa là phim kinh dị đầu tiên mà Zac Efron tham gia, vì vậy nam diễn viên không thể giấu được sự phấn khích của mình, nhất là khi anh có thể thoát ra khỏi vùng an toàn và tham gia một tác phẩm của Stephen King.

Người khởi lửa là lần chuyển thể thứ 2 từ tác phẩm của Stephen King sau phần phim đình đám ra mắt năm 1984. Trong bộ phim, Zac Efron thủ vai Andy - bố của nữ chính Charlie. Cuộc sống của Andy đã hoàn toàn bị đảo lộn sau khi anh và vợ tiếp cận một loại thuốc đang trong quá trình thử nghiệm có tên là Lot Six khi còn học đại học.

Sau thí nghiệm, vợ chồng Andy sở hữu siêu năng lực khác người với những tác dụng phụ liên quan. Với Andy, anh có thể thâm nhập vào tâm trí của người khác và buộc họ phải làm theo bất cứ những gì anh ấy sai khiến, ngược lại mỗi khi thực hiện năng lực đó anh sẽ bị xuất huyết. Với riêng NSX Jason Blum, Zac Efron là một “đối tác tuyệt vời”.

Đạo diễn Keith Thomas cũng dành hết lời khen ngợi Zac Efron vì đã nghiên cứu rất kỹ về tình cha con trong câu chuyện này.

“Cậu ấy cũng đã dành nhiều thời gian để trò chuyện với Ryan trước và trong suốt quá trình ghi hình để trở nên thân thiết với cô bé. Chúng ta luôn cần một diễn viên tận tình và tâm huyết như vậy để đảm nhận vai trò thủ lĩnh trong một bộ phim!”- Thomas khẳng định.

Người khởi lửa chính thức khởi chiếu 13-5.