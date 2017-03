17 thanh niên dùng ma túy đá để tạo hưng phấn chơi game

Chiều 31-3, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy, Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết đang điều tra xử lý 12 nghi can có hành vi sử dụng ma túy đá trong một quán Internet.



Các nghi can tại cơ quan điều tra



Trước đó, vào đêm 27-3, đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy kiểm tra hành chính quán Internet ở đường Nguyễn Công Trứ, phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột. Tại đây, tổ công tác đã phát hiện dưới tầng hầm và trên tầng 1 của quán này có 17 nam thanh niên đang tụ tập vừa chơi game vừa sử dụng ma túy đá.

Ngay sau đó, cả 17 nghi can này đã được đưa đi xét nghiệm và kết quả có 12 nghi can dương tính với chất ma túy. Tại hiện trường, tổ công tác đã thu giữ nhiều túi bạc mà các nghi can khai là để đựng ma túy đá vừa hút xong và nhiều dụng cụ dùng để sử dụng ma túy.

Tại cơ quan công an, các nghi can này khai nhận đã tổ chức sử dụng ma túy bằng hình thức hút hít trong quán Internet này nhiều lần và mục đích của việc sử dụng ma túy đá là để tạo cảm giác hưng phấn mới lạ trong việc chơi game online.

Hiện Công an TP Buôn Ma Thuột đang hoàn tất hồ sơ để xử lý 12 nghi can cùng chủ quán Internet nói trên theo quy định của pháp luật.