2 giờ giải thoát bé gái thiểu năng khỏi gã bệnh binh đồi bại

Người nhà cháu T. đã báo vụ việc với Công an xã và Công an huyện. Sau khoảng 2 giờ, tên Phúc bị bắt tại nhà riêng, cháu T. được giải thoát...

Gia đình ông Dân vô cùng bức xúc trước hành vi của tên Phúc.

Theo trình bày của ông Lê Xuân Dân (ông ngoại cháu T.), sự việc xảy ra khoảng 17h15 ngày 26/9, cháu Th. hàng xóm gọi cháu T. ra cổng chơi. Bà Lê Thị Thơ (bà ngoại T.) để cho hai cháu chơi, còn mình đi sang nhà ông Hải làng bên cạnh có chút việc.

Phúc nhìn quanh trong nhà không có ai, liền lấy trong túi ra hai đồng tiền 500 đồng đưa cho Th. và T. mỗi cháu một tờ. Sau đó, Phúc đuổi Th. đi chăn bò, còn lại T., Phúc “vác” cô bé bỏ lên xe máy chở qua cánh đồng...

Khi Phúc vừa chở cháu T. đi được một lúc thì Th. gặp một người trong thôn tên là Hiệp. Th. hốt hoảng nói lại sự việc với ông này. Ông Hiệp liền hô hoán: “Có kẻ đến bắt cóc cháu T. đi rồi, mọi người mau đi tìm cháu và báo Công an”.

Khi người dân chạy đuổi theo thì mất dấu cháu T. Ông Dân gặp anh Lê Bá Hồng - người dân cùng làng, anh Hồng cho biết: “Khi nãy tôi có thấy thằng Phúc người xã Thọ Lộc vừa chở cháu qua đây. Tôi biết nó nhưng không biết nhà nó ở đoạn nào”.

Gia đình nhanh chóng báo lên CA xã Bắc Lương để truy bắt tên Phúc. Nhận được tin báo của gia đình ông Dân, ông Lê Bá Khánh – Trưởng CA xã Bắc Lương đã cử toàn bộ công an viên, dân quân trong xã đi truy bắt đối tượng, đồng thời báo cáo sự việc lên lãnh đạo Công an huyện để phối hợp tìm kiếm.

Khi tiếp nhận được thông tin từ Công an xã, lãnh đạo Công an huyện Thọ Xuân đã cử ngay một đội Công an giao thông đang làm nhiệm vụ trên QL 47 phối hợp tìm kiếm. Một đội điều tra Công an huyện cũng được cử xuống địa bàn để xác minh đối tượng và tìm kiếm cháu T.

Cháu T. sợ hãi khi gặp người lạ.

Lực lượng Công an nhận được nguồn tin từ một người dân sống gần nhà Phúc cho biết: “Chị Minh Thư có thấy tên Phúc chở cháu T. về nhà Phúc. Sau khi Phúc đi ra ngoài chị T. đã lén sang khóa cửa nhà lại vì sợ Phúc làm hại cháu, đồng thời báo cho gia đình biết”.

Xác định cháu T. đang bị tên Phúc nhốt trong nhà, nhưng vì sợ tên này sẽ làm liều nên các cán bộ điều tra phải tính toán rất kỹ các phương án giải cứu cháu T. Đến 19h cùng ngày, nhân lúc Phúc đi ra ngoài, các chiến sỹ công an ập vào giải cứu cháu T. Thấy có người lạ mang T. đi, Phúc chửi bới om sòm và đòi đánh những người này để giành lại T.

Cháu T. đã được đưa về xã Thọ Lộc lập biên bản vụ việc rồi cho về nhà. Khi về đến nhà, gia đình bà Thơ phát hiện tay trái cháu bị sưng tấy, vùng kín của cháu cũng bị tấy đỏ, hai chân nhiều vết trầy xước.

Đến sáng 27/9, người nhà đã đưa cháu T. lên Bệnh viện Đa khhoa huyên Thọ Xuân để giám định vùng kín. Các bác sỹ kết luận, màng trinh chưa bị rách nhưng xung quanh vùng âm hộ bị đỏ, sưng tấy, có biểu hiện việc cháu bị hiếp dâm.

Một số người dân ở cạnh nhà Phúc cho biết: “Phúc là một bệnh binh nhưng không gương mẫu. Phúc thường hay uống rượu say xỉn rồi chửi bới lung tung gây mất trật tự. Bên cạnh đó, Phúc còn hay "gạ gẫm" phụ nữ ở địa phương”.

Theo bà Thơ, tinh thần cháu T. đang hoảng loạn, không muốn ăn, không đi vệ sinh được... “T. bị thiểu năng trí tuệ từ nhỏ, cha mẹ cháu đã ly dị, từ nhỏ cháu đã về ở với vợ chồng tôi... Tôi chỉ mong pháp luật sớm có biện pháp trừng trị thích đáng tên Phúc kia, trả lại công bằng cho cháu tôi”, bà Thơ bày tỏ.

Vụ việc đang được Công an huyện Thọ Xuân làm rõ.

Theo Thạch Thành (Pháp luật Việt Nam)