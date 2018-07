2 ông trùm vụ đánh bạc ngàn tỉ rửa tiền ra sao?

Trong chuyên án đánh bạc ngàn tỉ, công an xác định Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương thu lợi hàng ngàn tỉ đồng. Số tiền do phạm tội mà có này đã được các bị can hợp pháp hóa thành tiền sạch.



Nguyễn Văn Dương (trái) và Phan Sào Nam.

Theo đó, công an xác định Phan Sào Nam hưởng lợi 1.475 tỉ đồng; Nguyễn Văn Dương 1.655 tỉ đồng; nhóm Hoàng Thành Trung, Phan Anh Tuấn và Lê Văn Kiên (đang trốn truy nã) hưởng lợi 1.574 tỉ đồng.



“Rửa tiền” bằng bất động sản, BOT

Theo kết luận điều tra, sau khi được hưởng lợi từ hoạt động tổ chức đánh bạc, đến nay làm rõ Nguyễn Văn Dương đã chỉ đạo Đoàn Thị Thu Hà chuyển tiền góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư UDIC với số tiền hơn 576 tỉ đồng.

Số tiền này gồm hai lần xoay vòng nâng vốn điều lệ của công ty năm 2015 và 2016, bút toán các hợp đồng ủy thác của UDIC với một số cá nhân…

Sau đó, Dương tiếp tục góp vốn vào dự án BOT Bắc Giang-Lạng Sơn với số tiền gần 330 tỉ đồng.

Ngày 17-4-2017, Dương tách Công ty Cổ phần Đầu tư UDIC thành hai công ty là Công ty Cổ phần Đầu tư UDIC và Công ty Cổ phần Đầu tư CNC. Hoàn thành việc tách công ty, Dương bán cổ phần của mình sở hữu tại Công ty Cổ phần Đầu tư UDIC, lấy số tiền 270 tỉ đồng, dùng 150 tỉ đồng mở hai sổ tiết kiệm mang tên Dương tại Ngân hàng Tiên Phong Bank, mua hai tầng (tầng năm và sáu) tòa nhà ICON4 với trị giá hợp đồng 61 tỉ đồng. Số còn lại Dương khai đã sử dụng cá nhân hết.

Tuy nhiên, CQĐT khẳng định Dương vẫn chưa khai báo, che giấu phần lớn số tiền thu lợi bất chính của mình.

Đối với Phan Sào Nam, sau khi được hưởng lợi từ hoạt động tổ chức đánh bạc giai đoạn Tip.Club, Nam chuyển cho bị can Phan Thu Hương 216 tỉ đồng gửi tiết kiệm và mua bất động sản, chỉ đạo Đỗ Bích Thủy rút 50 tỉ đồng gửi tiết kiệm; đầu tư góp vốn vào một số công ty hơn 92 tỉ đồng; nhờ Nguyễn Thị Hồng Nhung (trú Phú Nhuận, TP.HCM) gửi tiết kiệm 384 tỉ đồng; gửi Nguyễn Mạnh Hùng (trú Hạ Long, Quảng Ninh) 146 tỉ đồng tiền mặt và tiền đôla, vàng trị giá 142 tỉ đồng.

Ngoài ra, Nam nhờ Phí Quang Hưng (trú quận 1, TP.HCM) gửi tiết kiệm 101 tỉ đồng và đứng tên mua 11 căn hộ tại khu đô thị Vila Park, TP.HCM với trị giá hơn 111 tỉ đồng; chuyển tiền mua hai căn hộ đứng tên Hoàng Thành Trung trị giá gần 28 tỉ đồng và Nam mua hai căn hộ khác trị giá 11 tỉ đồng.

Đặc biệt, Phan Sào Nam đã gửi tại Ngân hàng Bank of Singapore số tiền 3,5 triệu USD. Nam cũng khai chuyển cho các bị can đang trốn truy nã cất giữ vàng, đôla trị giá 680 tỉ đồng.

Tạm giữ, kê biên số tài sản cực “khủng”

Đến thời điểm hiện tại, CQĐT tạm giữ của Nguyễn Văn Dương một điện thoại nhãn hiệu Vertu-S125214, nhiều thẻ ngân hàng, hai sổ tiết kiệm với số tiền 150 tỉ đồng, phong tỏa ba tài khoản với tổng số tiền hơn 3 tỉ đồng…

Số tài sản “khủng” của ông trùm này bị tạm giữ còn có một ô tô Audi A8 màu đen, một ô tô Mercedes-Benz S500 màu đen, một ô tô Toyota Land Cruiser màu đen, một ô tô Lexus LX570 màu đen cùng rất nhiều điện thoại, tiền mặt và tài liệu.

Về bất động sản, CQĐT kê biên của Dương hai tầng nhà tại tòa nhà ICON4.

Đối với Phan Sào Nam, CQĐT tạm giữ một ô tô Ford Mustang, một ô tô Kia Sendona, một ô tô Kia Rondo, một ô tô Audi Q5 màu đỏ, một ô tô LandRover màu đen. Cơ quan chức năng cũng phong tỏa bốn tài khoản với tổng số tiền hơn 18 triệu đồng; kê biên nhà M9, M10 tại quận 9, TP.HCM; phong tỏa nhà P2, P3 mua của Công ty TNHH MTV Sàn giao dịch bất động sản Sài Gòn ANPHA; phong tỏa 11 căn nhà tại khu đô thị Vila Park.

Ngoài ra, CQĐT còn tạm giữ rất nhiều giấy chứng nhận nhà, đất, điện thoại và các giấy tờ, tài liệu liên quan.