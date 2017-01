Bảng 'Công an đang bắn tốc độ' là do dân tự dựng

Tấm bảng ghi dòng chữ trên được cột chặt vào một thùng rác và dựng thêm một nhánh dừa để bên lề đường Nguyễn Thông, phường Phú Hài, TP Phan Thiết (Bình Thuận).



Theo tài khoản Facebook đưa chùm ảnh thì đoạn đường này nằm gần cổng Trường Đại học Phan Thiết và chỉ cách nơi CSGT Công an TP Phan Thiết lập chốt vài trăm mét.

Chùm ảnh này lập tức được chia sẻ chóng mặt và có nhiều tranh cãi. Một số ý kiến cho biết đây là tấm bảng do Đội CSGT Công an TP Phan Thiết dựng lên để cảnh báo, tuy nhiên có nhiều ý kiến cho rằng do người dân tự dựng nên viết chữ nguệch ngoạc, biển hiệu sơ sài.

Ngày 31-1, trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Đỗ Ngọc Liêm, Đội trưởng Đội CSGT Công an TP Phan Thiết cho biết những ngày gần đây lượng phương tiện đổ về Mũi Né du lịch rất đông.

Trước tình hình này, Đội CSGT đã tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý những phương tiện chạy quá tốc độ để tránh xảy ra TNGT đồng thời đảm bảo an toàn cho du khách.

“Bảng thông báo trên là do người dân tự dựng và chúng tôi đã dẹp bỏ”, Thiếu tá Liêm cho biết.

Cũng theo Thiếu tá Liêm, đoạn đường trên sẽ được CSGT Công an TP Phan Thiết tiếp tục tuần tra, kiểm soát tốc độ nhiều ngày nữa.