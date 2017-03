Băng trộm tiệm vàng từ TP.HCM xuống miền Tây gây án

Ngày 31-7, ban chuyên án do Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an, làm trưởng ban kết hợp với các đơn vị bắt giữ bảy nghi can ở TP.HCM và các tỉnh để điều tra về hành vi trộm cắp. Đây là băng nhóm chuyên trộm các tiệm vàng ở miền Tây trong hai năm qua gây chấn động dư luận, Bộ Công an phải xác lập chuyên án đấu tranh.

Vào rạng sáng 30-7, sau khi vô hiệu hóa camera an ninh bằng túi nylon đen tại tiệm kim hoàn ở chợ huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng, hai tên trộm gom vàng bỏ vào bao chuẩn bị tẩu thoát thì cảnh sát hình sự ập vào bắt giữ.





Một vụ trộm tiệm vàng lúc 3 giờ sáng 1-7-2015. (ảnh công an cung cấp)

Qua đấu tranh, hai nghi phạm này nằm trong băng nhóm trộm tiệm vàng chuyên nghiệp mà Bộ Công an theo dấu từ hơn một năm qua. Bước đầu công an xác định đây là băng nhóm chuyên nghiệp từ TP.HCM móc nối với các nghi phạm tại địa phương.

Các nghi phạm dùng găng tay loại dài của phụ nữ, đầu đội nón vải mềm và che kín mặt. Khi vào bên trong, bọn chúng phá tủ kiếng, hốt vàng rồi lên vỏ lãi tẩu thoát nhanh. Băng nhóm trộm tiệm vàng thường xuyên thay đổi địa bàn từ tỉnh này sang tỉnh khác, làm các trinh sát mất dấu.

Bằng thủ đoạn nghiên cứu kỹ trước khi ra tay, xóa dấu vết ở hiện trường, băng nhóm này được cho là gây ra hàng loạt vụ đột nhập tiệm vàng ở Mỏ Cày Nam (Bến Tre), huyện Châu Thành A (Hậu Giang), huyện Phong Điền (TP Cần Thơ)…

Ban chuyên án đang phối hợp với Công an tỉnh Cần Thơ mở rộng điều tra làm rõ.