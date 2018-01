Bảo vệ chung cư đánh người già nhập viện

Trên facebook đang lan truyền clip ghi cảnh bảo vệ đánh người tại một bãi giũ xe kèm hình ảnh người này đang nằm bệnh viện. Clip được hàng trăm lượt share kèm bình luận không hay về hành vi côn đồ của bảo vệ.



Nạn nhân bị đánh ngất xỉu ở hầm để xe chung cư. Ảnh nhân vật cung cấp.

Trao đổi với chúng tôi, ông Phan Văn Quang - người bị đánh trong clip - cho hay: Ngày 2 -1 vợ chồng ông đến chung cư SaiGon Metro Park thăm con trai đang sống tại đây.

"Hôm đó tôi cùng vợ lên chung cư thăm con cháu như mọi khi, chỗ để xe cũng như thường lệ. Đến khoảng 20 giờ 30 cùng ngày khi tôi ra về thì một bảo vệ ra cho biết là để xe sai quy định, yêu cầu nộp phạt 50 ngàn đồng. Tôi thấy vô lý nên yêu cầu viết giấy tờ thể hiện tôi vi phạm mới đồng ý đưa tiền thì người này xông vào đánh đấm liên tục khiến tôi ngất xỉu" - ông Quang nói.





Ông Quang sau đó được gia đình đưa đi cấp cứu trong tình trạng ngất xỉu, mất nhiều máu. Ảnh gia đình cung cấp.

Ông Quang bị hành hung đến bất tỉnh, chảy máu. Phát hiện sự việc, vợ ông Quang (cũng trên 60 tuổi) cố gắng can ngăn và kêu cứu. Sau đó, người thân ông Quang đến hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện.



Ông Quang cho biết, sau khi sự việc xảy ra, công an sở tại đã đến bệnh viện để lấy lời khai ban đầu. Đến ngày 5-1, gia đình ông Quang cũng đã viết đơn trình bày sự việc gửi lên công an phường Trường Thọ và Công an quận Thủ Đức.

"Hiện tại sức khỏe của tôi vẫn chưa ổn định, choáng. Chiều nay sẽ tiếp tục đến bệnh viện thăm khám. Tại sao một người bảo vệ chuyên nghiệp tại chung cư lại có thể hành hung người già như vậy" - ông Quang bất bình.

Chúng tôi tiếp tục thông tin về vụ việc này.