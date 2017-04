Bắt 2 cha con xâm hại bé gái 11 tuổi ở Vĩnh Long

Chiều 2-4, trao đổi với báo chí, Đại tá Phạm Văn Ngân - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết cơ quan CSĐT tỉnh đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt giam Phan Thanh T. (36 tuổi) và Phan Thanh S. (62 tuổi), cùng ngụ ở xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long để điều tra về hành vi “Hiếp dâm trẻ em”. S. và T. là hai cha con và bị hại là bé P.T.L.Đ. (11 tuổi) chính là con gái của T. và là cháu nội của S.



Căn nhà nơi xảy ra sự việc đau lòng với bé Đ (ảnh CTV T.H)

Thông tin ban đầu cho biết, bé Đ. hằng ngày sống chung với cha mẹ và ông nội ở xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Từ tháng 7-2016 đến gần ngày 23-3-2017, T. đã thực hiện hành vi đồi bại với con gái mình 4 lần. Còn S. từ khoảng tháng 3-2016 đến tháng 2-2017 đã quan hệ tình dục với cháu nội 3 lần.

Sự việc được phát hiện khi cháu Đ. kể với bà ngoại là bà Nguyễn Thị M. Bà M. ngay khi biết sự việc đã trình báo công an. Qua làm việc bước đầu, T. và S. thừa nhận hành vi phạm tội.