Bắt băng “nhập nha” trộm két sắt

Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Bình Thuận đã di lý năm nghi can để điều tra vụ trộm két sắt táo bạo vừa xảy ra trên địa bàn. Đó là Huỳnh Văn Văn, Huỳnh Ngọc Thu, Vòng Anh Chiến, Hắc Nam Sơn (cùng ngụ Bắc Bình, Bình Thuận) và Nguyễn Thị Ngọc Tho (ngụ TP Nha Trang, Khánh Hòa).

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 14-1, gia đình bà Đỗ Thị Tuyết (ngụ thôn Tịnh Mỹ, xã Phan Thanh, Bắc Bình) thức dậy tá hỏa khi chiếc két sắt nặng 100 kg, bên trong có 530 triệu đồng cùng hơn 10 lượng vàng để trong phòng ngủ đã biến mất. Tại hiện trường không có dấu hiệu nào cho thấy việc cạy khóa hoặc dấu vết lạ để lại. Đáng nói hơn, trong phòng ngủ có vợ chồng bà Tuyết cùng con nhỏ ngủ trên chiếc giường cạnh két sắt nhưng không hay biết gì. Theo lời khai của bà Tuyết, do cả nhà đều bị cảm cúm nên có khả năng sau khi uống thuốc điều trị, tất cả đều ngủ mê.





Từ trái qua: Văn, Thu, Chiến, Sơn và Tho.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đã quyết định thành lập chuyên án do Đại tá Trần Sỹ Tá, Phó Giám đốc Công an tỉnh, làm trưởng ban. Sau gần một tuần sàng lọc, công an xác định Văn, Thu, Chiến là ba nghi can trực tiếp thực hiện vụ trộm. Tuy nhiên, các nghi can đã bỏ trốn khỏi địa phương. Trong đó Văn và Thu trốn ra Nha Trang, còn Chiến trốn vào TP.HCM. Tối 20-1, Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa bắt khẩn cấp Văn và Thu khi hai nghi can này đang trốn tại nhà của Tho (người yêu sắp cưới của Văn) tại Nha Trang.

Khai thác nhanh, các nghi can thừa nhận sau khi đi đánh bạc bị thua, Văn, Thu, Chiến tụ tập tại nhà Văn tổ chức ăn nhậu, lên kế hoạch đi trộm cắp tài sản. Hơn 1 giờ ngày 14-1, cả ba trèo tường vào nhà bà Tuyết vì biết gia đình này khá giả. Khi vào phòng ngủ, phát hiện hai vợ chồng bà Tuyết cùng đứa con ngủ say, cạnh đầu giường có chiếc két sắt. Biết két sắt quá nặng nếu khiêng ra sẽ gây tiếng động, cả nhóm nhẹ nhàng lấy chiếc mền đang đắp trên người chồng bà Tuyết lót xuống nền kéo chiếc két sắt ra khỏi phòng rồi khiêng lên xe vận chuyển về nhà Văn. Tại đây, Văn và Thu ăn mảnh, cạy két sắt lấy trước 200 triệu đồng chia nhau rồi khóa lại như cũ chờ Chiến về. Sau đó cả nhóm đưa két sắt ra sau nhà, gọi thêm Hắc Nam Sơn (em rể Văn) phụ phá két sắt rồi chia cho Sơn 10 triệu đồng cùng với bốn chiếc vòng vàng. Số tiền, vàng còn lại cả ba chia nhau mỗi người 100 triệu đồng cùng hai thẻ vàng tiêu xài.

Sau đó, Văn ra Nha Trang hào phóng mua cho vợ sắp cưới một xe tay ga đời mới, hai ĐTDĐ, dây chuyền, nhẫn vàng, bông tai...

Hiện cơ quan điều tra đã tiến hành thu toàn bộ tài sản mà các nghi can trộm cắp có được để tiếp tục điều tra làm rõ.

PHƯƠNG NAM