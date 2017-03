Bắt “Cậu Thủy” người tự cho là “nhà tâm linh”

Cơ quan an ninh điều tra đọc biên bản về việc bắt người



Chiếc xe toyota Land cruiser prado biển kiểm soát 31F-6102, được người dân gọi là chiếc xe có biển số "có một không hai"



Dao, còng số 8, dùi cui điện... được tìm thấy trên xe ô tô



Người dân đến xem việc bắt "Cậu Thủy"



Theo PHAN ANH-XUÂN DŨNG (QĐND Online )



Tiếp đó, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị thực hiện lệnh khám xét nơi ở của Thúy và Duyên. Hai bị can bị cơ quan an ninh điều tra di lý về tỉnh Quảng Trị để thực hiện công tác điều tra.Đại tá Nguyễn Huỳnh Đường, Phó thủ trưởng thường trực Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết: Hai bị can bị khởi tố về hành vi làm giả hài cốt, di vật, nơi chôn liệt sĩ theo Điều 139 Bộ luật Hình sự về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.Trong quá trình khám xét, trên chiếc xe toyota Land Cruiser Prado biển kiểm soát 31F 6102 của bị can, lực lượng chức năng phát hiện một còng số 8, một dùi cui điện, một dao dài 58cm (cả cán) một dao bấm và một dao nhọn.Trước đây, Nguyễn Văn Thúy không cho người khác gọi mình là nhà ngoại cảm mà tự cho mình là "nhà tâm linh". Năm 1996, Thúy và Duyên bị công an tỉnh Bắc Ninh bắt vì tội lừa đảo, chiếm dụng tài sản và tàng trữ vũ khí quân dụng.Năm 2005, sau khi ra tù, Thúy tiếp tục hành nghề tìm mồ mả và bắt đầu nhận tìm mộ liệt sĩ với biệt danh là "cậu Thủy".