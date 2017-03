Bắt cờ bạc bịp, cướp giật trên xe khách

Thượng tá Trần Hữu Tượng - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết ngày 17-6, cơ quan này đã khởi tố, bắt tạm giam ba nghi can chuyên cờ gian, bạc bịp trên xe khách rồi ra tay cướp giật tài sản. Đó là Mai Ngọc Thuận (50 tuổi, ngụ Xuân Sơn, Vạn Ninh, Khánh Hòa), Nguyễn Văn Thị Tèo (ngụ thị trấn Phước An, huyện Krông Păk, Đắk Lắk) và Nguyễn Văn Nghiêm, trú xã Vĩnh Thạnh, TP Nha Trang.

Trước đó từ nguồn tin báo có một nhóm bạc bịp hoạt động trên các chuyến xe khách đường dài qua địa phận thị xã Ninh Hòa. Đáng nói khi hành khách rút tiền ra chơi thì bị chúng cướp giật ngay. Phòng PC45 Công an tỉnh Khánh Hòa đã cử một tổ trinh sát, hóa trang bám theo xe khách để truy lùng nhóm trước đánh bạc sau cướp giật.





Nhóm bạc bịp đã bị bắt tạm giam. Tang vật bị thu giữ. Ảnh: HH

Sáng 14-6, Thuận, Tèo, Nghiêm lên xe khách biển số 77B-003.11 để lôi kéo khách đánh bạc bằng hình thức lắc bầu cua. Trên xe, cả ba giật lấy gần 2 triệu đồng và ba ĐTDĐ của bốn hành khách. Khi nhóm này yêu cầu tài xế dừng xe để tẩu thoát thì bốn hành khách bị hại tri hô, túm áo Tèo lại. Lập tức hai đồng bọn của Tèo xông tới giải vây. Cùng lúc đó có hai người là Nguyễn Đức Nguyên và Mai Ngọc Thành chạy xe máy bám sát xe khách để đón ba kẻ cướp giật.

Tuy nhiên, các trinh sát với sự hỗ trợ tích cực của người dân đã kịp thời bắt giữ bốn trong năm nghi can. Trong số tang vật các trinh sát thu giữ, ngoài số tiền bọn chúng cướp giật còn có năm thẻ bầu cua được chế tạo tinh xảo dùng để chơi bịp và ba cọc tiền có tờ bạc mệnh giá 50.000-100.000 đồng, nghi vấn tiền giả. Ngoài việc khởi tố, bắt tạm giam Thuận, Tèo, Nghiêm về tội cướp giật, công an đang mở rộng điều tra đối với Thành, Nguyên để xử lý khi có căn cứ xác định liên quan nhóm cướp giật.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị những người bị hại trong các vụ cướp giật tài sản cờ gian, bạc bịp do Mai Ngọc Thuận và đồng bọn gây ra sớm liên hệ Thiếu tá-điều tra viên Nguyễn Nam Ninh qua điện thoại (058) 3691325 - 090.356.7677 để cung cấp thông tin, phục vụ điều tra.

HƯƠNG HUYỀN