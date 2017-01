Bắt cóc bé 2 tuổi vì thấy... thích cháu bé dễ thương

Trước đó, vào sáng 6-1, vợ chồng anh Hà Mạnh Tuân (trú tại khối 3, thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn) có việc bận nên đã gửi con là bé Hà Mạnh Hưng (sinh năm 2015, ở thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn) nhờ hàng xóm trông giùm.



Trần Thị Thanh Thúy tại cơ quan công an. Ảnh: Phú Hải.

Đến khoảng 10 giờ 30 sáng cùng ngày, bé Hưng đi ra trước cổng cạnh quốc lộ 7A để chơi thì một người đàn bà lạ mặt đến bế cháu chạy đến chiếc ô tô màu trắng. Chị Lầu Thị Hà (24 tuổi, trú thị trấn Mường Xén) phát hiện sự việc, nghi ngờ nên tới hỏi người này có phải người thân bé Hưng hay không nhưng chị ta không trả lời khiến chị Hà tri hô.

Hàng chục người dân đã đuổi theo người phụ nữ bế bé Hưng và giải cứu được bé đồng thời bắt giữ người phụ nữ này trước khi chị ta kịp lên xe bỏ chạy. Khi người phụ nữ bị bắt giữ đưa về trụ sở UBND thị trấn Mường Xén thì nhiều người dân đã bao vây, đòi "xử" nghi can bắt cóc trẻ em.



Rất đông người dân thị trấn Mường Xén lo lắng, quan tâm sự việc nghi bé Hưng bị bắt cóc.

Tại cơ quan công an, người phụ nữ này ban đầu khai tên Thủy sau khai là Trần Thị Thanh Thúy.



Thượng tá Tô Văn Hậu, Trưởng Công an huyện Kỳ Sơn, cho biết Thúy đã thừa nhận hành vi bắt cóc trẻ em của mình. Tuy nhiên, Thúy khai rằng chỉ vì thích cháu bé dễ thương nên mới bắt cháu về nuôi chứ không phải để bán.

Hiện Cơ quan công an huyện Kỳ Sơn đang phối hợp cùng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, xử lý.