Thanh niên cất giấu 1,2 tấn pháo ở căn nhà cho thuê ở Bình Dương 15/03/2025 17:31

(PLO)- Từ việc phát hiện thanh niên chở pháo, Công an quận Bình Tân, TP.HCM kiểm tra căn nhà cho thuê ở Bình Dương phát hiện tại đây tàng trữ hơn 1,2 tấn pháo.

Ngày 15-1, Công an quận Bình Tân, TP.HCM tạm giữ hình sự với Nguyễn Minh Tân (29 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp), Nguyễn Việt Nam (28 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) về hành vi buôn bán pháo nổ nhập lậu.

Tân và Nam tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Trước đó, vào khoảng 16 giờ 45 phút ngày 13-1, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao phối hợp Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP.HCM phối hợp với Đội CSKT Công an quận Bình Tân kiểm tra, phát hiện Tân điều khiển xe mô tô chở theo sau bốn hộp pháo nổ và 200 viên pháo hình cầu nên đưa về làm việc.

Công an thu giữ hơn 1,2 tấn pháo nổ. Ảnh: CA

Khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của Tân, Công an thu giữ thêm 200 viên pháo hình cầu, hai hộp pháo nổ và 12 viên pháo tự chế với tổng khối lượng hơn 32kg.

Mở rộng điều tra, Công an quận Bình Tân bắt giữ Nam, là người đã bán các loại pháo nổ lậu cho Tân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Bình Tân đã xác định Nam thuê một căn nhà ở tại phường Vĩnh Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương để chứa pháo lậu.

Khám xét khẩn cấp căn nhà này, Công an thu giữ 666 dàn pháo nổ có xuất xứ nước ngoài, 14 dây pháo nổ, 10 bịch pháo bi với tổng trọng lượng hơn 1,2 tấn.