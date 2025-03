Bà Rịa - Vũng Tàu có chỉ đạo mới nhất về dự án khu Trung tâm Chí Linh

Theo đó, trên cơ sở đề nghị của Sở KH&ĐT hồi tháng 1-2025, UBND tỉnh chấp thuận việc xác định thời gian Nhà nước chậm bàn giao đất cho DIC để thực hiện dự án khu đô thị Chí Linh là từ ngày 18-1-2022 đến hết tháng 12-2023 (khoảng 23 tháng).

Thời gian trên không tính vào thời hạn hoạt động, tiến độ thực hiện của dự án đầu tư và nhà đầu tư không phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định tại Khoản 3 Điều 44, điểm b Khoản 4 Điều 41 Luật Đầu tư năm 2020 và điểm d Khoản 4 Điều 117 Nghị định 31/2021/NĐ-CP năm 2021của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư năm 2020.

UBND tỉnh yêu cầu TP Vũng Tàu xác định thời gian chậm bàn giao đất cho nhà đầu tư trong khoảng thời gian từ ngày 18-1-2022 đến hết tháng 12-2023.

Đối với việc tổ chức thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư, bố trí quỹ đất tái định cư để bảo đảm tiến độ triển khai dự án, UBND tỉnh yêu cầu TP Vũng Tàu chuẩn bị bảo đảm đầy đủ các điều kiện, khẩn trương tổ chức công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án theo tiến độ cam kết hồi tháng 1-2025 để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, theo dõi, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, để không ảnh hưởng đến tiến độ chung theo cam kết.

TP Vũng Tàu, Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng chuẩn bị bảo đảm đầy đủ các điều kiện về bồi thường, tái định cư cho người dân và các nguồn lực cần thiết khác để triển khai, thực hiện dự án theo đúng quy định ngay sau khi có ý kiến của UBND tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, TP Vũng Tàu tham mưu, xử lý các vấn đề phát sinh (nếu có) liên quan xác định nhà nước chậm bàn giao đất cho nhà đầu tư liên quan dự án.

Sở Tài chính chịu trách nhiệm toàn diện về tính hợp pháp, chính xác của số liệu, thông tin, nội dung hồ sơ, trình tự, thủ tục, các ý kiến tiếp thu, giải trình, bảo đảm tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành và các quy định có liên quan.

Hồi tháng 7-2024, PLO có bài “Bà Rịa- Vũng Tàu trả lời về quy hoạch ‘treo’ 27 năm tại dự án Khu trung tâm Chí Linh”.

Theo đó, dự án khu trung tâm Chí Linh, TP Vũng Tàu được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 1996, do DIC Group làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 99,7ha (trừ khoảng 6ha làm đường thì diện tích thực hiện còn 93,7ha), dự kiến thời gian thực hiện từ 1997-2023, chia làm 4 khu A,B,C,D.

Trong đó, khu A, B và D có diện tích 79,03ha đã giải phóng mặt bằng và bàn giao đất ngoài thực địa cho chủ đầu tư 72,64ha, với 435 hộ đã được phê duyệt phương án bồi thường. Khu C có diện tích hơn 14 ha, đến nay chưa thực hiện xong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Dự án được triển khai đến hết năm 2023. Tuy nhiên, do nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan, dự án bị chậm tiến độ.

Cử tri phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu có ý kiến kiến nghị không cho phép gia hạn thời gian thực hiện đối với khu C của dự án Khu trung tâm Chí Linh và nhanh chóng tạo điều kiện cho hơn 600 hộ dân ở được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định; Xóa bỏ quy hoạch xây dựng tại Khu C do nhiều lần gia hạn nhưng không khả thi.

Ngoài ra, thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hơn 600 hộ dân đang sinh sống tại khu vực này; Yêu cầu chủ đầu tư dự án bồi thường thiệt hại cho người dân có đất tại khu C do hơn 20 năm bị hạn chế các quyền của người sử dụng đất.

Trả lời kiến nghị cử tri thời điểm này, UBND tỉnh nêu rõ đang giao các Sở, ngành rà soát, thẩm định đề nghị điều điều chỉnh dự án. Tiến độ dự án bị chậm do ảnh hưởng của một số yếu tố khách quan như ảnh hưởng của dịch COVID-19, chậm được giao đất…