Bà Rịa- Vũng Tàu trả lời về quy hoạch ‘treo’ 27 năm tại dự án Khu trung tâm Chí Linh 16/07/2024 20:17

(PLO)- Kiến nghị của cử tri phường Thắng Nhất liên quan đến quy hoạch khu C dự án Khu trung tâm Chí Linh ở Vũng Tàu đang được UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu giải quyết.

Ngày 16-7, tại kỳ họp thứ 22 HĐND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu Khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã có báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến trước kỳ họp thứ 17 (tháng 11-2023).

Trong số các kiến nghị đang trong quá trình giải quyết có kiến nghị cử tri phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu liên quan đến quy hoạch khu C dự án Khu trung tâm Chí Linh.

Kiến nghị xóa bỏ quy hoạch sau nhiều năm “treo”

Theo đó, cử tri kiến nghị không cho phép gia hạn thời gian thực hiện đối với khu C của dự án Khu trung tâm Chí Linh và nhanh chóng tạo điều kiện cho hơn 600 hộ dân ở được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định; Xóa bỏ quy hoạch xây dựng tại Khu C do nhiều lần gia hạn nhưng không khả thi.

Ngoài ra, thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hơn 600 hộ dân đang sinh sống tại khu vực này; Yêu cầu chủ đầu tư dự án bồi thường thiệt hại cho người dân có đất tại khu C do hơn 20 năm bị hạn chế các quyền của người sử dụng đất…

Ông Bùi Chí Thành, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông tin về kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri. Ảnh: TK

Giải trình về kiến nghị này, ngày 7-6, UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu có công văn gửi Thường trực HĐND tỉnh.

Trong đó nêu, dự án khu trung tâm Chí Linh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 1996, do công ty Đầu tư Xây dựng và Dịch vụ Du lịch- Bộ Xây dựng (nay là Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng, viết tắt là DIC Group) làm chủ đầu tư.

Dự án có quy mô 99,7ha, dự kiến thời gian thực hiện từ 1997-2023. Năm 1997, UBND tỉnh giao đất để chủ đầu tư thực hiện dự án. Về bồi thường, GPMB thì khu A, B, D (diện tích 79ha) còn 7,2ha chưa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Khu C (diện tích 14,7ha) đến nay chưa triển khai thực hiện công tác bồi thường, GPMB.

Dự án được triển khai đến hết năm 2023. Tuy nhiên, do nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan, dự án bị chậm tiến độ.

Xem xét gia hạn thời gian thực hiện dự án

Tháng 3-2024, căn cứ quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan, ý kiến thẩm định của các sở ngành, TP Vũng Tàu và đề xuất của DIC Group, Sở KH&ĐT đã có báo cáo UBND tỉnh thẩm định, đề nghị điều chỉnh dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh đã họp và có thông báo kết luận, đề nghị sở ngành xem xét, thẩm định, tham mưu UBND tỉnh. Đối với trường hợp dự án chậm tiến độ do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Sở KH&ĐT hướng dẫn doanh nghiệp bổ sung hồ sơ để xem xét.

Dự kiến trong tháng 6-2024, tỉnh sẽ ban hành quyết định điều chỉnh dự án với, thời gian được điều chỉnh tiến độ thực hiện ít nhất 18,6 tháng.

Sau khi UBND tỉnh ban hành quyết định điều chỉnh tiến độ dự án, TP Vũng Tàu sẽ phối hợp với Sở Xây dựng căn cứ quy định của pháp luật tổ chức rà soát các đồ án quy hoạch đã quá thời hạn thực hiện và không có tính khả thi, trong đó quy hoạch khu C để kịp thời báo cáo tổ chức điều chỉnh hoặc hủy bỏ theo thẩm quyền.

Một góc khu trung tâm Chí Linh hiện hữu (phía phường 10, Vũng Tàu) đã đưa vào sử dụng nhiều hạng mục trong đó có các tòa nhà chung cư. Ảnh: TK

Do đã có quyết định thu hồi đất nên căn cứ quy định, các hộ dân đang sử dụng đất ở khu C không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ngoài ra trên cơ sở quyết định của UBND tỉnh phê duyệt gia hạn chủ trương đầu tư dự án với thời gian dự kiến khoảng 18,6 tháng (do ảnh hưởng của dịch COVID-19) DIC Group cùng TP Vũng Tàu và các sở ngành có liên quan tiếp tục thực hiện bồi thường, GPMB đối với phần diện tích da beo khu A, B, D và hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật của các khu này.

Đồng thời tổ chức bồi thường, GPMB khu C để tiếp tục triển khai dự án. Đây là cơ sở để giải quyết quyền lợi chính đáng của người dân tại khu C…