Năm 2025, Chính phủ phấn đấu hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc 13/01/2025 18:45

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025.

Theo đó, Nghị quyết đề ra 12 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025.

Thu hồi vốn các dự án không triển khai theo kế hoạch phê duyệt

Một, đột phá về thể chế. Trong đó, cần đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật, tạo không gian phát triển mới. Khẩn trương sửa đổi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Doanh nghiệp; tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi Luật Đầu tư; hoàn thiện quy định về tổ chức bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền.

Tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy chuyển đổi số. Khẩn trương xây dựng hành lang pháp lý, cơ chế khuyến khích cho các dự án công nghệ cao; tạo khung khổ pháp lý cho chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn... Khẩn trương rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy định không còn phù hợp, chồng chéo.

Một trong những nhiệm vụ mà Nghị quyết 01 đề ra là đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công từ đầu năm 2025. Ảnh: X.Đ

Hai, ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Trong đó điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt; chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, thúc đẩy các động lực tăng trưởng.

Thực hiện các giải pháp tín dụng phù hợp, kiểm soát tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, tiết giảm chi phí hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và các giải pháp khác để phấn đấu hạ lãi suất cho vay. Theo dõi sát thị trường vàng, triển khai các giải pháp quản lý thị trường vàng.

Quyết liệt triển khai chuyển đổi số, quy định bắt buộc về hóa đơn điện tử đối với tất cả các ngành, lĩnh vực. Nghiên cứu, đánh giá để đề xuất, xem xét việc kéo dài các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí...

Theo dõi sát diễn biến giá các hàng hóa chiến lược trên thị trường thế giới, khu vực, chủ động phân tích, dự báo. Bảo đảm mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2025 ở mức khoảng 4,5% theo Nghị quyết của Quốc hội.

Triển khai hiệu quả Nghị định về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ đầu tư; phấn đấu nâng hạng thị trường chứng khoán. Triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Có giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, kịp thời hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2025, đặc biệt là các dự án quan trọng quốc gia, các công trình trọng điểm và các chương trình mục tiêu quốc gia.

Kiên quyết thu hồi vốn đã bố trí cho các dự án không triển khai theo kế hoạch phê duyệt hoặc các dự án chưa thực sự cần thiết, đầu tư chưa phát huy hiệu quả; kiên quyết loại bỏ những dự án không thật sự cần thiết

Phấn đấu có 3.000km đường bộ cao tốc, 1.000km đường bộ ven biển

Ba, hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy; tăng cường phân cấp, phân quyền; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm.

Bốn, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, ưu tiên công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, quan trọng quốc gia, hệ thống đường bộ cao tốc, đường sắt tốc độ cao, các dự án có tính liên vùng...

Trong đó, tập trung nguồn lực, phấn đấu hoàn thành mục tiêu cả nước có 3.000km đường bộ cao tốc và trên 1.000 km đường bộ ven biển vào năm 2025. Tập trung thực hiện hiệu quả Kế hoạch triển khai Quy hoạch điện VIII; đẩy mạnh thương mại hoá 5G; nghiên cứu công nghệ 6G.

Năm, tập trung thực hiện cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo.

Triển khai Đề án trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM, trung tâm tài chính khu vực tại Đà Nẵng; xây dựng khu thương mại tự do tại một số địa phương trọng điểm về kinh tế.

Sáu, chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là nguồn nhân lực trong lĩnh vực chip, bán dẫn. Gắn với đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

Tập trung triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Có chính sách ưu đãi đủ mạnh để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nghiên cứu phát triển khoa học và công nghệ.

Bảy, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo đảm gắn kết hài hòa với phát triển kinh tế; bảo đảm an sinh xã hội.

Tám, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai; giải quyết hài hoà mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường. Theo đó, khẩn trương thực hiện các giải pháp giảm ô nhiễm không khí tại các thành phố lớn bao gồm Hà Nội và TP.HCM.

Chín, tăng cường liên kết vùng, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh; đẩy nhanh tốc độ, nâng cao chất lượng đô thị hoá và kinh tế đô thị.

Mười, tăng cường, củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Song, đẩy mạnh triển khai đồng bộ, hiệu quả, toàn diện công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; giữ môi trường hòa bình, ổn định và tạo điều kiện thu hút các nguồn lực phát triển đất nước và nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam.

Cuối cùng, chủ động hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền, khuyến khích đổi mới sáng tạo.